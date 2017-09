Lolita: «Nadie está a salvo de que le rechacen, pero no se muere por amor» «No tengo tiempo para grabar un disco»», dice Lolita Flores, protagonista de la obra ‘Prefiero que seamos amigos’, que hoy llega a Oviedo ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 20 septiembre 2017, 02:46

Lolita Flores (Madrid, 1958) no necesita presentación: todo el mundo sabe que nació en una familia de artistas y eso se le nota al subirse al escenario. Los frecuenta más en los últimos años como actriz que como cantante. Esta tarde, a las 20 y a las 22.30 horas, representará ‘Prefiero que seamos amigos’ en el Teatro Filarmónica junto a Luis Mottola.

–Claudia, su personaje, confiesa que está enamorada de su amigo desde el primer día. Decir esta frase no siempre es fácil...

–Es complicado mostrar tus sentimientos a una persona que no siente lo mismo por ti. En esta ocasión, Claudia tardó cinco años en comentarle lo que sentía a Valentín...

–¿Usted hubiese demorado tanto ese momento?

–Para nada, yo lo hubiese dicho mucho antes.

–El título de la obra es ‘Prefiero que seamos amigos’. ¿Le han dicho alguna vez esta frase?

–Sí, pero yo también la he dicho. Nadie está a salvo de que le rechacen, pero ninguna persona se muere por amor.

–¿Prefiere tener un buen novio o un buen amigo?

–Ahora mismo quiero estar con mis amigos y con mi familia. Para mí, lo más importante tener un buen trabajo y una buena salud. Es fundamental estar bien para poder disfrutar de la vida.

–¿Qué diferencias hay entre Claudia y Lolita?

–Yo le pongo los ojos, la cara, el pelo... Pero ella es florista y yo actriz, y aguantó cinco años antes de mostrar sus sentimientos a la persona que quería. Yo no esperaría tanto.

–¿Cómo se lleva con su compañero de escenario, Luis Mottola?

–Muy bien. Tiene una parte cómica que es estupenda y todo el equipo es buenísimo. Somos siete personas y nos queremos mucho.

–¿Cómo va la gira?

–No paramos. Llevamos desde abril y tenemos previsto seguir hasta 2018.

–¿Qué ciudades van a pisar?

–Barcelona, Zaragona, Valencia...

–Entonces tendrá poco tiempo libre para grabar ‘Tu cara me suena’.

–Aprovecharé los días que descanso. Por ejemplo, el lunes estuve ya en Barcelona con el inicio de la temporada.

–¿Cómo se va a llevar en esta edición con Àngel Llàcer?

–Pues no lo sé, a ver cómo lo pillo esta vez.

–También está volcada en el programa ‘Lolita tiene un plan’. ¿Continuará en pantalla?

–En unos meses grabaremos las próximas entregas. Hasta ahora solo hemos hecho cuatro programas y ya se han televisado.

–¿Le gustaría grabar un disco?

–No puedo hacer todo. Tendría que haber tres o cuatro ‘Lolitas’ para llegar a los trabajos. Ahora mismo no tengo tiempo de meterme en un estudio a grabar, pero no olvido la música. Son mis orígenes.

–Con tanto trabajo no suele quedar mucho tiempo para la familia...

–Los días que descanso intento estar con ellos, pero están acostumbrados a que me vaya de gira cada poco, al igual que yo me habitué cuando era pequeña. Tengo claro que no es más madre quien pasa más tiempo con sus hijos y no hace falta estar las 24 horas del día pegados.

–¿Le gustaría que su próximo proyecto fuese con sus hijos en el escenario?

–Ellos van por libre y tienen sus trabajos, aunque nunca nos han propuesto un proyecto así. Ya se verá cuando nos pongan la idea encima de la mesa.