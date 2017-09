«Explicaré qué hace un guiri dando el pregón»

Sid Lowe (Londres, 1976) es un guiri en toda regla, sí pero con un alma carbayona que como diría aquél no le cabe en el pecho. Pasó un Erasmus en la capital asturiana y descubrió el «honor y garra» del Real Oviedo. Años después, un tuit de este periodista deportivo, corresponsal en España de 'The Guardian', impulsó la salvación económica del Real Oviedo en 2012. La afición supo agradecérselo con una candidatura popular para convertirlo en el pregonero de San Mateo.

-Se podría decir que por sus venas corre sangre azul.

-Médicamente espero que no (risas) pero simbólicamente sí. Además no tiene explicación mágica. Mi pasión por el Oviedo viene de la casualidad. Cuando estaba de Erasmus en la ciudad el Real Oviedo estaba en Primera, fui a ver un partido y terminé yendo a todos. Se me metió en vena el equipo y la ciudad.

-Una pasión que le ha encumbrado como pregonero de las fiestas de San Mateo. ¿Se lo imaginaba?

-No, desde luego que no. Es más cuando me dijeron que había una especie de moción para que pasara esto, les dije que eso no iba a salir y que además no siguiesen con la propuesta.

-¿Por qué?

-Primero por el miedo que me da porque las fiestas son algo serio y segundo, por la vergüenza que me da. No me lo merezco, hay miles de personas que lo merecen más que yo. Pero al final se hará y hoy cumpliré porque es un honor que me toca la fibra sensible.

-¿Tiene preparado el discurso o usted es más de improvisación?

-Tengo la idea de explicar qué demonios hace un guiri aquí en el balcón y la importancia que puede llegar a tener el fútbol en una ciudad. Es en lo que insisto, porque no se trata solo de fútbol como deporte sino como punto de encuentro.

-Usted que ha vivido algún San Mateo que otro, ¿recuerda alguna anécdota que se pueda contar?

-Las mejores historias que se cuentan de San Mateo son de los años que uno es soltero y a mí me cogió ya de casado (risas).

-Para terminar, ¿se atreve con un pronóstico para el Real Oviedo de cara a esta temporada?

-Si algo hemos aprendido es que no se puede prever lo que va a pasar, pero viendo el derbi con el Sporting no descarto que el Real Oviedo se meta en play off.