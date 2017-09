Fiestas de San Mateo en Oviedo: Así será el pregón de Sid Lowe Sid Lowe. / E. C. El periodista británico centrará el pregón en su relación con Oviedo, la gente y el fútbol del Tartiere J. C. A. Oviedo Miércoles, 13 septiembre 2017, 15:44

Acerca del discurso protocolario con el que tendrá que dar el pitido inicial a las fiestas de San Mateo, el periodista británico encargado de hacerlo, Sid Lowe, reconoció cuando se supo su designación que «todavía estoy en plan que no se muy bien qué decir. He hablado con amigos que me han dado el consejo de que si saco lo que tengo dentro, con honestidad y sinceridad, seguro que es válido. Miraré algún discurso anterior y pensaré en función de eso, con ese marco, en la relación con la ciudad y la importancia del club y lo que simboliza para mí y toda la gente de Oviedo. A bote pronto digo que espero que no sea demasiado pesado».

De cómo Lowe llega a ser pregonero de las fiestas de una ciudad en la que apenas vivió un año tiene mucha culpa el sentimiento de pertenencia que genera el Real Oviedo. A la propuesta de la plataforma Real Oviedo World Fan Club, que reunió 1.542 firmas en apoyo de esta candidatura, la Sociedad Ovetense de Festejos afirmó que era la más indicada para dar comienzo a los festejos. Dicho y hecho, el próximo viernes será escoltado por los miembros de la corporación y las jugadoras del Real Oviedo Femenino y del Oviedo Balonmano Femenino. Abajo, esperarán sus palabras para dar comienzo a 10 días de fiesta por doquier.

Lowe llegó a Oviedo para estudiar con una beca Erasmus en 1996 «el año de Bobby Robson en el Barça, en el que nos mantuvimos con facilidad», recuerdó, y siempre ha mantenido vínculos con el club carbayón y con la ciudad.

Sobre todo a raíz de su apoyo durante la ampliación de capital que realizó el Real Oviedo en 2012 cuando publicó un mensaje en redes sociales animando a comprar acciones para salvar al club. Se logró así que se alcanzaran los dos millones de euros en acciones entre aficionados internacionales y nacionales del club.