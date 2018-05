Santos Muñoz: «Deseo que todos los ovetenses sean balesquidos» Javier Gómez Tuñón, Santos Muñoz (con la capilla de la Balesquida como premio) y José Antonio Alonso en el palacio del acto. / M. ROJAS El nuevo socio de honor de la Sociedad Protectora de La Balesquida reivindica esta entidad, «muy querida e incrustada en Oviedo» D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 18 mayo 2018, 03:50

Santos Muñoz agradeció ayer su nombramiento como socio de honor de la Sociedad Protectora de La Balesquida alabando el trabajo de la directiva y animando a todo el mundo a sumarse: «Deseo que su trabajo, tesón, entrega y eficacia tengan consecuencias beneficiosas para la Sociedad y lograr que todos los ovetenses sean balesquidos».

En un acto muy concurrido y desarrollado en el Palacio del Conde de Toreno, Santos Muñoz dedicó el título a su familia y se preguntó «qué méritos he hecho yo. Me he limitado a asistir al pregón, al Martes de Campo y degustar el sabroso bollo preñado y su rico vino, que es muy elogiado por las damas de casa para sus guisos. También he echado un baile tiempo ha, en las romerías que organiza la Sociedad». Tampoco se ha perdido los amagüestos y la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza. Lamentó, con sorna, no ser parte «de la cesta de Navidad» y aseguró que llevará la membresía de honor «con gran orgullo».

El distinguido elogió la Sociedad Protectora, que «compagina muy bien lo pío y lo profano» y que es «muy querida y está incrustada en Oviedo». Una ciudad que «no es muy grande, pero es topadiza, encanta, es elegante, hospitalaria». También, «culturalmente receptora de acontecimientos que la magnifican», como la Ópera y los Premios Princesa. Además, reivindicó al equipo de fútbol «por lo que fue y será. ¡Volveremos! ¿Quién dijo miedo? Soy del Oviedo».

El directivo de la Sociedad Javier Gómez Tuñón glosó la figura de Muñoz, que a sus 96 años se mantiene como un roble: técnico del Banco de España y directivo de la SOF de 1949 a 1979., cargo en el que trajo innovaciones como un festival aéreo. Fue además dirigente del Real Oviedo y fundador del Club Patín Cibeles y del Club de fútbol Buenavista, además de primera medalla de Plata de la ciudad en 1976.

Al acto asistieron la concejala popular Belén Acevedo, el presidente de la Filarmónica, Jaime Álvarez-Buylla, o el escritor Alberto Polledo. Tras los discursos hubo un pequeño concierto del Coro del Conservatorio Superior de Música. La programación festiva continúa hoy con las actividades infantiles en el Campo de San Francisco y el mercado medieval en la plaza de la Catedral.