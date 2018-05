Seguridad Ciudadana descarta implantar la policía de barrio por fases Los populares evitaron el año pasado apoyar una moción de Ciudadanos para crear el servicio porque no había plantilla suficiente para ello CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 9 mayo 2018, 03:39

Al concejal de Seguridad Ciudadana no le salen las cuentas respecto a la propuesta lanzada por el Partido Popular de iniciar un proyecto piloto de policía de barrio por fases, priorizando los niveles de riesgo de cada barrio. «Me sorprende. Cuando gobernaba el Partido Popular, habiendo tenido una plantilla de Policía Local muchísimo mayor y con unos índices de delincuencia más altos, ¿por qué no pusieron ellos en marcha la policía de proximidad?», cuestionó Ricardo Fernández.

Con una pregunta quiso responder a la demanda de Agustín Iglesias Caunedo, que defendió que con los actuales efectivos policiales del Ayuntamiento el año que viene podría implantarse una prueba piloto del servicio. Así se lo trasladó a los vecinos de Colloto en la reunión que mantuvo con ellos este lunes tras el último atraco a una sucursal bancaria.

El edil de Seguridad descartó la viabilidad de iniciar este proyecto por fases porque «no podemos plantearnos que haya policía de barrio en unos sitios sí y en otros no». Fernández explicó que la policía de proximidad es un sistema «preventivo» para toda la ciudad. «Se trata de que el vecino o el comerciante tenga un contacto directo con el agente de su demarcación y no debe de confundirse con la patrulla de Seguridad Ciudadana, que es lo que ahora tenemos», incidió el concejal.

Preelectoral

Tras la propuesta del PP el edil de Seguridad Ciudadana otea un halo preelectoral. «Recuerdo que hace dos meses, cuando el Partido Popular empezó con su debate político en materia de seguridad, el propio Caunedo mencionó que serían necesarios cincuenta agentes más», expuso el socialista en respuesta a las afirmaciones del portavoz de los populares, en las que no puso tanto el acento en el número de agentes necesarios como en la prioridad de diseñar un plan que lo articule.

Ciudadanos aprovechó ayer para recordar que el PP, en plena campaña política sobre el asunto, no apoyó el año pasado una proposición de su grupo municipal para que se estudiase la puesta en marcha de un servicio de policía de proximidad. Entonces, su concejal Fernando Fernández-Ladreda propuso trasladar el debate a «una comisión» de presupuestos o plantilla municipal, «ya que actualmente es probable que no haya recursos (humanos) suficientes». También señaló que no servía para solucionar «los problemas nocturnos que se están produciendo en la ciudad». El PP se abstuvo.