«No es sensato que tenga la misma protección que la Catedral»

Ignacio Ruiz Allen, autor del plan director. GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Domingo, 3 junio 2018, 02:13

A Ignacio Ruiz Allen (Oviedo, 1975) le molestan las críticas de estos días al plan director que redactó para la plaza de toros y que cree «no se entendió», pero celebra que «algo se mueva, por fin». Desde Dinamarca, donde ahora reside, pide «agilidad» a quienes pueden resolver el futuro del coso.

-Vuelve a hablarse de recuperar la plaza de toros, pero se critica su plan director.

-Si se han leído el documento, no lo han entendido bien o no está bien explicado. Los problemas de los que se habla no existen. Todo el mundo se pone a valorar la fase cuatro, que era muy ambiciosa, porque si quieres ampliar el aforo y llegar a lo que tiene La Coruña o lo que tenía la plaza de toros hay que hacerlo, pero eso no quiere decir nada. Un plan director no es un proyecto de ejecución, sino una propuesta para recuperar el edificio con un plan de etapas. La protección actual es perjudicial, impide recuperarla, pero quien tiene que abrir las puertas tiene que hacerlo y tiene que ser ágil, no pueden perderse más años.

-Tras rechazar su plan, se intentó pedir una rebaja del grado de protección y de ello se vuelve a hablar de nuevo.

-Lo que es bueno es que todo el mundo, Oviedo y el Principado, remen en la misma dirección, pero tendrían que ser más permeables a rebajar el grado de protección. Me parece preocupante que tenga el mismo nivel que la Catedral.

-En su día se rechazó, pese a que el edificio actual es una sombra, fruto de varios y malas reconstrucciones de posguerra.

-Hay quien argumenta que todas las vicisitudes por las que pasó forman parte de su identidad. Hombre, cualquier edificio que tenga cien años, tiene su identidad. Es un argumento muy débil, pero además lo extienden al parque, que se plantó en el 81 y, a nivel urbano, es uno de los que peor que funciona de Oviedo.

-¿N0 tiene valor?

-Fuimos arbol por árbol con un experto botánico para hacer el plan y nos dijo que no lo tenía. Aún con todo lo quisimos respertar, es una masa forestal bonita, pero los caminos son un desastre ni sirven para acceder a la plaza ni para comunicar los dos lados de la ciudad. Preservar unos caminos de asfalto porque forman parte del entorno de protección es un argumento muy discutible.

-Volvamos a la plaza, ¿no tiene valor?

-Por supuesto que lo tiene, lo que se debe discutir es si debe tener ese grado de protección porque 'sus vicisitudes le dan una identidad especial'. Creo que se puede discutir, pero es que el plan director dice que hay que mantener el graderío, que hay que mantener la fachada y que hay que mantener el arbolado. No veo el problema.

-La primera fase era desmontar el graderío superior y la parte cubierta ...

-Aunque no se apruebe la rebaja de la protección o el plan director, se va a acabar haciendo porque se va a caer. Cuando entramos hace cinco años era peligroso, ahora me imagino que habría que ir con casco, arnés y los Bomberos fuera esperando.

-La segunda fase incluía una reforma de los accesos y circulaciones.

-Luego está el tema de la normativa de accesibilidad y de incendios. Si a un edificio lo quieres cambiar de actividad tienes que cumplir la normativa. Algo hay que hacer. El plan director no es un proyecto de ejecución. Valora la situación y establece líneas para recuperar el uso del edificio. Buscábamos satisfacer demandas a tres niveles: el valor del patrimonial del edificio, que nadie lo niega; el valor de uso, que exige que el edificio haya que adaptarlo, y el valor urbano, que es lo que nos llevó a plantear las conexiones a través del parque.