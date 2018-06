Separados por los descansos del taxi Bernaldo de Quirós y Menéndez en la parada de Toreno. / M. ROJAS Los casados Luz María Bernaldo de Quirós y Félix Menéndez, con dos licencias, piden al Ayuntamiento coincidir para conciliar ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 1 julio 2018, 01:57

El matrimonio formado por Luz María Bernaldo de Quirós y Félix Menéndez lleva más de dos años trabajando de autónomos en el sector del taxi. Ella consiguió la licencia en 1995; él en 1997. Durante estas dos décadas se han coordinado para descansar el mismo día y disfrutar e su hija de 15 años en familia. Todo cambió en febrero, cuando entró en vigor la nueva normativa de descansos que obliga a parar de lunes a viernes durante 24 horas a 20 o 21 coches (en función del turno) y el resto lo hacen los fines de semana: 103 o 104 los sábados y otros tantos los domingos.

Desde entonces este matrimonio no puede parar el mismo día, a no ser que lo hagan de forma voluntaria. «El Ayuntamiento nos puso en diferentes grupos de parada y al principio nos dijeron que alegásemos la normativa para solucionar este problema». La contestación no fue la esperada.

Tras la negativa, buscaron a un compañero que les cambiase el grupo. «Fuimos con él al Ayuntamiento pero tampoco valió», se queja este matrimonio.

Hablaron con el concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, para encontrar una solución y la respuesta fue que hasta que no se apruebe la ordenanza del taxi no puede hacer nada. «Este procedimiento se espera como mínimo para noviembre, pero puede durar meses y hasta entonces, ¿qué pasa con nosotros?», preguntan.

Han cuadrado horarios como han podido en los últimos meses. Cada quince días Menéndez para el taxi y disfruta de una tarde con su mujer y su hija. «Hay semanas en las que descanso el día que me obliga el Ayuntamiento y después hago otro extra, pero pierdo dinero y a final de mes vienen las facturas».

Este matrimonio pide al Ayuntamiento que solucione este problema cuanto antes para que puedan conciliar su vida laboral con la familiar. «El equipo de gobierno se llena la boca hablando de este tema pero a la hora de la verdad ya vemos qué es lo que pasa», clamaron.

Comentan que son la única pareja del sector en Oviedo que padece esta situación. «Hay cónyuges que él tiene una licencia y ella es empleada. Entonces piden coincidir, pero nosotros no»