El séptimo arte brilla bajo el cielo
La plaza Manuel Díaz acoge la primera de las diecinueve proyecciones de la segunda edición del festival 'Cine a la luz de la luna'
OVIEDO. Miércoles, 12 julio 2017, 01:52

Diecinueve títulos cinematográficos y doce escenarios diferentes conforman el segundo ciclo de 'Cine a la luz de la luna' que anoche arrancó en la plaza Manuel Díaz, en el barrio de Otero.

Más de cien personas disfrutaron de la comedia francesa, 'La jaula dorada', encargada de abrir la veda de esta fiesta de películas al aire libre que se prolongará hasta el próximo 24 de agosto.

La comedia, dirigida por Rubén Alves, sobre la historia de un matrimonio de inmigrantes portugueses en París a los que un golpe de suerte les permite regresar a su país, pero son tan queridos en su comunidad que no van a dejarlos marchar, convenció al público asistente en una noche donde la lluvia, que no el fresco, dio una tregua para disfrutar de una cita de cine. «Es una idea estupenda que alegra el verano ovetense», aplaudió Lucía Sarasola. La mayoría de los participantes no conocían la película, pero eso no le importó a Isabel Bastida porque «lo que realmente quiero es disfrutar de una noche de cine».

Y habrá muchas más. Esta segunda edición del 'Cine a la luz de la luna' llevará la magia del séptimo arte hasta la misma fábrica de armas de La Vega. En este enclave de lujo, se podrá disfrutar de cuatro pases. El primero de ellos, mañana mismo con 'Solo los amantes sobreviven'. El resto llegarán los días 20 y 27 de este mes y el último, el 3 de agosto. El resto de los escenarios se repartirán entre la plaza del Fresno, los Ferroviarios, la del Ayuntamiento, Ventanielles, Pumarín, La Corredoria, Trubia, Colloto, Olloniego y Tudela Veguín. Todas las sesiones serán a las 22.15 horas, y de acceso libre.