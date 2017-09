Un lugar que no defrauda

SIDRERÍA LA NOCEDA. Establecimiento con encanto en el “bulevar de la Sidra de Oviedo" de animado ambiente y trato personal, donde degustar buena sidra y excelente cocina asturiana. Destacan dentro de sus especialidades, los pescados y mariscos del Cantábrico y las carnes de Somiedo PUBLIRREPORTAJE Martes, 19 septiembre 2017, 17:18

Situada en pleno bulevar de la sidra de la calle Gascona, -c/ Víctor Chavarri, 3- Sidrería La Noceda destaca por su buen ambiente, su buena sidra y su excelente cocina asturiana. Un lugar conocido y reconocido por foráneos y autóctonos que desde su apertura en el año 2000 se ha convertido en uno de los referentes más notables de ésta siempre animada zona, considerada como `la capital sidrera´ de Oviedo.

De trato cercano y profesional, el buen producto y su buen hacer en los fogones justifican el lleno total del que disfruta habitualmente este establecimiento, que puede presumir de una excelente relación calidad-precio. Un éxito en el que mucho tiene que ver la experiencia y profesionalidad de sus propietarios, Manuel Antonio Rodríguez y Ricardo Suárez, a quienes les avala una dilatada trayectoria hostelera, no en vano son también los dueños de otra de las sidrerías más emblemáticas de la zona, El Pigüeña, fundada en el año 1989 y cuya fama y prestigio les llevó a ampliar el negocio con un nuevo local. Un local, en el que cómo sello inconfundible de la casa destaca el protagonismo que la sidra ocupa en el establecimiento, en el que durante todo el año tienen a disposición del público diferentes palos, siendo siempre uno de ellos de sidra natural y tres D.O. El escanciado, como no podía ser de otra manera, manual, y la temperatura, siempre perfecta.

Con una decoración rústica en la que destaca el predominio de materiales nobles como la piedra y la madera, el local cuenta diferentes estancias distribuidas en sus 450m2, a los que suma su terraza. Además de la amplia zona de sidrería que preside el establecimiento, cuenta con tres comedores, uno anexo a la barra y otros dos independientes, lo que le convierten en una excelente opción para la celebración de todo tipo de eventos, ya sean de amigos, familiares o profesionales y para lo cual además de salón para espichas, cuentan con menús de grupo.

Su carta, sustentada en la cocina tradicional asturiana destaca por sus raciones abundantes y siempre bien ejecutadas. Acierto seguro en los platos de cuchara, entre sus especialidades destacan los pescados al horno y platos como el Arroz caldoso con marisco o el Cabritu de Belmonte a la sidra. Con cetárea propia, las parrilladas de marisco forman también parte de sus imprescindibles. Cuentan con menú del día y menú especial de fin de semana.

QUÉ VISITAR EN LAS PROXIMIDADES

Situada en medio de la ruta de la sidra de la calle Gascona, el establecimiento es el lugar perfecto al que acudir y disfrutar en buena compañía del mejor escaparate de la bebida emblemática regional, la sidra y la gastronomía popular del Principado. Su excelente ubicación, en pleno centro ovetense, le convierten por tanto en estratégico punto de partida desde el que iniciar una ruta por el casco antiguo de la ciudad -la Catedral, la Plaza de Porlier o el edificio histórico de la Universidad de Oviedo se encuentran a escasos minutos- o bien donde reponer fuerzas tras una jornada de compras por su proximidad con la principal zona comercial de la ciudad –la calle Uría y sus calle adyacentes-.

SIDRERÍAS DE ASTURIAS, CALIDAD NATURAL

En Asturias hay más de 500 sidrerías. Aquí valoramos el “palu”, el lote, porque la sidra no sabe igual todo el año, el escanciado natural y una oferta gastronómica basada en las materias primas autóctonas. La marca de calidad “Sidrerías de Asturias” pretende reconocer el esfuerzo de aquellos establecimientos que cuidan los detalles, que escancian bien el producto, que lo conservan y dan a degustar a la temperatura adecuada, que siempre tienen sidra acogida a la Denominación de Origen y que cuentan en su carta con un buen número de platos típicos de nuestra gastronomía elaborados con materias primas asturianas. Son lugares que defienden la singularidad y que han sido visitados de forma anónima en varias ocasiones para comprobar que se ofrece un servicio de calidad en un entorno con marcado carácter asturiano.

Sidrería La Nocedaes una de las sidrerías elegidas, uno de los 21 templos existentes actualmente en Asturias donde disfrutar de la sidra y de atractivas viandas que alimentan cuerpo y alma.

Aquí están todas las sidrerías integrantes de la marca “Sidrerías de Asturias – Calidad Natural