Un imprescindible de la cocina tradicional asturiana

SIDRERÍA EL VALLE. Cocina tradicional asturiana regada por la mejor sidra en pleno barrio de los vinos de Oviedo. Apuestan por las carnes asturianas, arroces, tortos… y guisos de cuchara. Cuidan la sidra y gusta de probar por lo llagares pare elegir el mejor “palu” PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 27 septiembre 2017, 18:00

Un oasis sidrero en plena ruta de los vinos ovetense que propone infinitas posibilidades para comer, tapear, o compartir unas botellas de sidra en la mejor compañía. Así es la Sidrería El Valle, un establecimiento de sobra conocido por los ovetenses aficionados a la buena sidra y al buen yantar, que se esfuerza cada día por ofrecer la mejor materia prima, y en el que la familiaridad y el buen trato al cliente crean una agradable sinfonía.

Fundada en el año 1994, esta sidrería de índole familiar está hoy en día en manos de la segunda generación, los hermanos Fran, Dani y Carmen que capitanean con buena mano un establecimiento que destaca por su apuesta por una cocina de raíces tradicionales que debe su éxito al buen hacer en los fogones de Ana, jefa de cocina y parte imprescindible del equipo desde hace más de una década.

Con una decoración de aire rústico, su distribución hace honor a las sidrerías de toda la vida, con una siempre animada zona de barra y mesas, a la que se suma una amplia zona de comedor que aún estando en la misma estancia cuenta con un ambiente y decoración diferenciadora. Con capacidad para grandes grupos, el establecimiento es además un habitual de las celebraciones en torno a la buena mesa, ya sean de carácter social, familiar o laboral. También cuenta con terraza abierta todo el año.

En cuanto a su oferta gastronómica, ofrece una cocina eminentemente tradicional, fundamentada en productos procedentes de la fértil despensa asturiana. Su carta ofrece platos de la cocina regional más arraigada, con especial protagonismo de los guisos de cuchara como las patatas guisadas con pulpo, la fabada, les fabes con almejas o el pote. En cuanto al capítulo de principales, destacan sus carnes asturianas, su excepcional pitu caleya, o sus pescados y mariscos del Cantábrico. Platos que se alternan con una variada oferta perfecta para el picoteo como los tortos con picadillo o quesos asturianos D.O.

Como no podía ser de otra manera, la sidra es, junto a su cocina, la gran protagonista del local. Una sidra escanciada manualmente a temperatura perfecta con varios etiquetas a elegir durante todo el año y entre las que siempre se encuentra al menos una D.O. No en vano les gusta probar por los llagares para elegir los mejores palos.

QUÉ VISITAR EN LAS PROXIMIDADES

Ubicada en la Calle Manuel Pedregal, 6 Sidrería El Valle se encuentra en una estratégica situación a medio camino entre los principales puntos de interés turístico y comercial de Oviedo. Cercano a la estación de trenes y autobuses, el establecimiento es un excelente punto de partida y llegada tanto si el destino es visitar el casco antiguo ovetense, las faldas del Naranco y sus monumentos prerrománicos o disfrutar de una jornada de compras en la cercana calle Uría.

SIDRERÍAS DE ASTURIAS, CALIDAD NATURAL

En Asturias hay más de 500 sidrerías. Aquí valoramos el “palu”, el lote, porque la sidra no sabe igual todo el año, el escanciado natural y una oferta gastronómica basada en las materias primas autóctonas. La marca de calidad pretende reconocer el esfuerzo de aquellos establecimientos que cuidan los detalles, que escancian bien el producto, que lo conservan y dan a degustar a la temperatura adecuada, que siempre tienen sidra acogida a la Denominación de Origen y que cuentan en su carta con un buen número de platos típicos de nuestra gastronomía elaborados con materias primas asturianas. Son lugares que defienden la singularidad y que han sido visitados de forma anónima en varias ocasiones para comprobar que se ofrece un servicio de calidad en un entorno con marcado carácter asturiano.

Sidrería El Valle es una de las sidrerías elegidas, uno de los 21 templos existentes actualmente en Asturias donde disfrutar de la sidra y de atractivas viandas que alimentan cuerpo y alma.

