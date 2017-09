«Me siento mejor como David Otero que como El Pescao» David Otero, uno de los protagonistas de hoy. / E. C. David Otero, cantante: El artista madrileño interpretará este noche en la Catedral, a las 23 horas, tanto «letras de El Canto del Loco a algunas que acabo de grabar» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 17 septiembre 2017, 02:45

David Otero (Madrid, 1980) se dio a conocer con El Canto del Loco. Años después la formación se separó y ahora toca en solitario. Esta noche se subirá a las once de la noche al escenario de la Catedral, donde hará un viaje en el tiempo por todas las canciones que han marcado su carrera profesional.

-Pisa el escenario de San Mateo con un disco casi recién salido del horno, ¿cómo lo definiría?

-Es un CD positivo, alegre y bastante variado. En directo, el resultado está siendo muy bueno y estoy contento por cómo está yendo tanto las ventas como los conciertos.

-¿Qué canciones va a interpretar a lo largo del concierto?

-Son temas que repasan mi vida como cantante. Desde El Canto de El Loco hasta las canciones que acabo de grabar. También hay algunas las letras que interpreté en mi etapa como El Pescao.

-No es la primera vez que actúa en Oviedo, ¿se acuerda?

-Sí, nos vino a ver Juanín de El Sueño de Morfeo y ojalá venga hoy a verme. Somos grandes amigos y cada vez que me subo a un escenario asturiano me acuerdo de él.

-¿Se siente agusto en Oviedo?

-Claro, la gente es supermaja, amable y me tratan muy bien. Iré a comer rico y después pasearé por la ciudad.

-¿Por qué cambió el nombre de El Pescao por David Otero?

-Es como cuando un jersey te queda pequeño, tienes que cambiarlo y comprar otro. Me siento mucho mejor siendo David Otero que con El Pescao.

-Dicen que es un vago para lo que no le divierte, ¿es verdad?

-A lo que me motiva puedo dedicarle todo el tiempo del mundo; sin embargo, lo que no me divierte me da mucha pereza.

-¿Cómo se definiría?

-Soy una persona tranquila, amable y muy trabajadora. Me gusta mucho viajar y por eso este trabajo me enamora.

-Si no fuese cantante, ¿a qué se dedicaría?

-No lo sé, aunque me gustan los aviones. Mi padre toda la vida ha trabajado en una aerolínea. Es más, antes de empezar con la música estudié gestión aeronáutica y me atrae todo lo que esté relacionado con este sector.

-¿Dónde le gusta cantar más, en el norte o en el sur?

-Todo tiene su punto, aunque me decanto más por la primera opción porque si tengo un rato me escapo a surfear, que es otra de mis pasiones. A ver si hoy me puedo ir un rato hasta la playa y darme un baño.

-¿Tiene previsto volver cantar fuera de España en los próximos meses?

-Sí, aunque todavía no tengo las fechas cerradas de la gira. Ya he hecho tres viajes a México, Chile y Argentina, y dentro de unos meses emprenderé el cuarto.