Los sindicatos denuncian «el caos» en el servicio

El alcalde convocó ayer a todos los sindicatos para abordar la situación en la Policía Local tras la 'operación Enredadera'. No hubo consenso entre las medidas que hay que tomar o sobre si es preciso apartar a los mandos investigados de sus puestos, pero sí una serie común de denuncias sobre el «caos» en el servicio. Sobre la reunión planeó el reciente caso del falso policía local, completamente equipado desde el propio servicio, pero también las tabletas que debían llevar los últimos coches comprados, el uso de las bicicletas eléctricas, el abuso de las horas extra para algunos funcionarios, la deficiente organización y la coincidencia general de todos los sindicatos en que hay que dejar los contratos de la Policía Local en manos de los técnicos del área de Interior.

Donde no hubo consenso es en si se debe mantener en sus puestos a los dos mandos investigados. SAS abogó porque sean apartados ante el temor de que puedan alterar documentos o pruebas. CC OO discrepó y adujo que si hubiese ese peligro, el juez no los habría dejado en libertad tras declarar. Sipla recordó que en otros casos, incluidas querellas de sindicatos o en el de la sargento Mercedes García, no se actuó y pidió prudencia. UGT consideró que puede ser oportuno «no suspenderlo de empleo y sueldo, pero sí apartarlo temporalmente», pero que la decisión debe tomarla el equipo de gobierno. Hubo otra coincidencia: la de preguntarse «¿qué pasa con la silla de la jefatura?, ¿contagia?».