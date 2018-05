«La situación en el Conservatorio es un desmadre, el Principado debería hacer algo» El Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, donde los estudiantes critican presuntos casos de acoso. / MARIO ROJAS Pese al silencio de la dirección un docente reconoce problemas, especialmente de organización y personal, aunque niega que existan «acosos sistemáticos» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 31 mayo 2018, 03:44

Un docente del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner que ha impartido clases durante este curso a la alumna que asevera haber sufrido reiterados episodios de acoso psicológico y abusos sexuales por parte de otro profesor explicó ayer que la situación en cuanto al cuadro docente del centro es un «desmadre», con un claustro en el que ha llegado a haber profesores octogenarios y de los que «no se sabe qué relación contractual tienen» más allá de que son personal laboral.

Precisamente de uno de ellos, la alumna pidió ser apartada las pasadas navidades. Tras dos años de lecciones individuales de violín con él, según el testimonio de la joven, le llegó a pegar con el arco, le practicó tocamientos y le dio besos en la boca.

El relato del otro profesor con el que contactó este diario concuerdan en la parte académica con los del entorno de la alumna y el de la dirección del Conservatorio. La joven, tras más de dos años sufriendo el presunto acoso, quiso cambiar de profesor antes de desistir y abandonar los estudios. Realizó un escrito en el que solamente se refirió a la parte académica. Ese escrito se trató en el seno del departamento en enero y la dirección la cambió de profesor.

«Se hicieron los tramites habituales. Ella alegaba que eran cuestiones relativas a cómo impartía clase, sus procedimientos pedagógicos y su carácter; nada que se salga de la normalidad», explicó el profesor. «Dentro de la música es un poco normal, hay profesores con más carácter y otros con menos. Lo otro no había trascendido. No me comentó nada en clase y no puedo decir nada», añadió acerca de la denuncia pública de la joven antes de indicar que «lo siento por ella, por su carácter lo tiene que estar pasando muy mal. El problema es gordísimo para ella y su familia. Ojalá tenga un final feliz y pueda rehacerse».

Este profesor sí que cargó contra quienes abrieron la espita a la historia. Mientras la víctima estudiaba qué medidas legales emprender, vio cómo la asociación de estudiantes, el pasado lunes, sus compañeros, hablaban de su caso delante de los medios de comunicación.

«Estamos muy disgustados porque nos meten a todos en el mismo saco. Somos setenta trabajadores y no puedes hablar de que hay situaciones sistemáticas de acosos. Hay lo que hay. No es el Conservatorio entero. Estamos hablando de un solo profesor», añadió el docente antes de referirse a que en este periodo del año «tenemos abiertas las pruebas de acceso y lo que hicieron fue una manera de hundir un centro». Por otro lado, el entorno de la joven se refirió en los mismo términos acerca de que la asamblea de estudiantes «utilizaron» a la joven «para que su protesta tuviera más eco».

Preguntado acerca de otras denuncias por acoso, el profesor consultado explicó que vivió situaciones con recorrido penal en otros centros pero que «aquí, en el superior, que yo sepa, no hemos tenido ninguna». «Sí que hubo quejas en cuanto a acoso psicológico. Fue hace años y mientras se estaba tramitando el expediente, aquel profesor, que estaba prorrogando su contrato, se jubiló».

Asimismo, explicó que una profesora llegó a jubilarse con 84 años. Algo «sorprendente. Gustavo Bueno se tuvo que jubilar con 70 años y a nosotros nos obligan a hacerlo a los 65 desde la crisis».

Un «desmadre» y una situación «difícil» porque en el centro conviven profesores jóvenes procedentes del sistema educativo español con «gente muy mayor», algunos de ellos educados en la extinta Unión Soviética. Aparte de los Virtuosos de Moscú, llegaron profesores que se incrustaron en el Conservatorio. «Unos son personal laboral, otros somos funcionarios de carrera y otros son catedráticos. La administración tendría que hacer algo y centrarse», añadió este profesor. «Los expedientes se eternizan, hasta los de los profesores que se les olvida pedir una compatibilidad. Pasó con una profesora de orquesta, se armó una tremenda y ya van dos años y el expediente todavía no está tramitado», abundó.

Inspección de oficio

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, confirmó ayer que el Principado abrió un procedimiento de información reservada tras las denuncias sobre presunto acoso planteadas por la alumna del Conservatorio. Martínez indicó que dicho proceso se llevará «con sumo cuidado y rigor» ante la gravedad de las denuncias. El procedimiento, como había anunciado un día antes la Consejería de Educación, que se remitió a las palabras de Martínez, podrá derivar nada, o sea, en el archivo de las diligencias, o en la apertura de un expediente disciplinario al profesor implicado.