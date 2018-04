«La solución al botellón no pasa porque la Policía Local persiga a los jóvenes» El nuevo secretario de las Juventudes Socialistas ovetenses, Sergio Llera, en la sede de la AMSO. / ALEX PIÑA Sergio Llera, secretario de Juventudes Socialistas de Oviedo: «Las Juventudes Socialistas no defenderán ninguna candidatura que se presente a las primarias locales» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 2 abril 2018, 01:34

Sergio Llera afronta su primera entrevista como secretario general de las Juventudes Socialistas de Oviedo nervioso y entusiasmado. Es la primera vez que conversa con un periodista cara a cara y en algunas ocasiones pide tiempo para pensarse las respuestas. Pero lo que este joven de 18 años tiene claro es que quiere dar un giro a esta institución. Desea que los ovetenses se afilien y disfruten de las diferentes actividades culturales que tiene en mente. También estará al pie de cañón ante los tres próximos retos que tiene el PSOE: las elecciones municipales y regionales, estatales y europeas.

-Ha sido el único cantidato que se ha presentado a dirigir las Juventudes Socialistas de Oviedo.

-Exacto. Tuvimos las elecciones el pasado domingo y he formado un equipo donde hay diferentes opiniones. La vicesecretaria, Olaya Rosell, apoyó a José María Pérez y yo a Adrián Barbón.

-¿Qué programa quiere desarrollar?

-Deseamos que ela organización sea más participativa a nivel institucional. Tenemos que reunirnos más con los cinco concejales del grupo municipal para comentarles las preocupaciones que tiene la juventud.

-¿Hasta ahora no había una relación fluida?

-Las Juventudes Socialistas han estado en los últimos tiempos en una situación de inactividad por culpa de las tensiones orgánicas que se generaron entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Nuestro objetivo a partir de ahora es hacer más reuniones en las que debatamos sobre los asuntos de actualidad.

-¿Ya han cursado la solicitud para mantener el primer encuentro?

- A primeros de abril nos veremos y pediremos soluciones para los problemas que atañen a la juventud ovetense.

-¿Cuáles son?

-El empleo, la igualdad salarial y altas tasas universitarias. Estamos viendo como múchísima gente tiene que abandonar los estudios por falta de recursos mientras que Cristina Cifuentes -presidenta de la comunidad de Madrid- ha cometido un supuesto fraude con su máster.

-Supongo que quiere que enseñe su trabajo final...

-Cifuentes debería de dar explicaciones concretas porque la situación que estamos viviendo es bochornosa y vergonzosa.

-¿Cómo han notado las Juventudes la crisis del PSOE de los últimos años?

-Hemos perdido muchos afiliados aunque Oviedo sigue siendo la agrupación más grande de Asturias.

-La brecha creó un cisma importante entre los socialistas y aún hay rifirrafes importantes...

-Exacto. Tenemos que esperar un tiempo para olvidar lo sucedido aunque también se están haciendo esfuerzos para dejar el pasado atrás.

-¿Qué ideas tiene en mente para reflotar esta organización?

-Sobre todo unidad y hacer reuniones y actividades para mostrarles a la juventud que estamos aquí y que pueden contar con nosotros.

-Llamar la atención de los jóvenes no es fácil. Se debe ser muy creativo...

-Lo haremos a través de las redes sociales. Son una herramienta imprescindible del siglo XXI, pero también queremos organizar actos culturales, charlas e incluso diferentes campañas de afiliación.

-¿Qué tipo de jornadas tiene en mente desarrollar?

-Las Juventudes Socialistas de Oviedo cumplen el año que viene su 115 aniversario y nuestra intención es desarrollar un acto para reivindicar la historia del socialismo. También nos gustaría hablar sobre el exilio para encontrar un puesto de trabajo, la falta de ayudas a la emancipación y la lacra que supone la violencia de género.

-El año que viene también se celebran las elecciones municipales tras cuatro años del PSOE en la Alcaldía. ¿Apoyarán a Wenceslao López si vuelve a repetir como cabeza de lista?

-Las Juventudes Socialistas no defenderán ninguna candidatura que se presente a las primarias. Otra cosa será nuestra opinión personal pero lo que está claro es que la persona que se presente tendrá todo nuestro apoyo.

-¿Tienen miedo a mojarse y que después salga rana?

-Para nada. Lo que queremos es mantener la independencia y que los militantes de esta organización puedan elegir libremente a quién votar.

-¿Oficilidad sí o no?

-Claramente sí. Creo que la cultura hay que protegerla y muchas comunidades tienen otra lengua oficial.

-Sí, pero en algunas de estas autonomías para optar a una plaza de médico cuenta más el idioma que otros conocimientos...

-No sé si llegaremos a este punto. Por el momento la Federación Socialista ha hecho un compromiso para apoyar la oficialidad y participaremos en la elaboración de los programas electorales sobre este asunto.

-¿Los harán en ambos idiomas: el español y el asturiano?

-Entiendo que sí.

-Entre sus propuestas también está el apoyo al colectivo LGTBI.

-Se ha avanzado mucho en este campo, pero hay que seguir progresando. No puede ser que una pareja vaya por la calle y le insulten o le golpeen tal y como ocurre en Madrid.

-¿Estos casos también se dan en Oviedo?

-Que yo sepa no, pero tengo constancia de que se siguen insultando a las personas que son lesbianas, gais, transexuales, bisexuales o intersexuales.

-¿Qué le parece que haya personas que se sigan quejando del color de los bancos de la plaza de La Escandalera?

-(Se lo piensa). No puedo entender qué molesta de que estos asientos estén pintados con las tonalidades de la bandera LGTBI. Además un niño que en casa no reciba una educación abierta puede entender con este tipo de gestos que si tiene dudas sobre sexualidad habrá personas que le ayuden y que esta situación es normal.

-¿Oviedo tiene un ocio alternativo al botellón?

-Se le debe de dar una vuelta y se tiene que establecer un verdadero plan porque los programas como La Noche es Tuya están muy bien, pero los jóvenes no los conocen.

-¿Ve factible la construcción de un botellódromo?

-No sé qué medida podría solucionar este problema, pero sé que el remedio no pasa porque el Ayuntamiento mande a la Policía Local a perseguir a los jóvenes que beben alcohol. También me parece hipócrita que algunos días se permita esta actividad y otros no.

-Pero se deben de tomar medidas para evitar que los vecinos de El Antiguo no puedan dormir.

-Es normal que estén cabreados y hartos pero entre todos hay que buscar las soluciones.

-¿La programación de San Mateo agrada a los jóvenes?

- Es muy fácil pedir más de lo que te dan. Organizar estas fiestas debe de ser una locura y creo que la oferta cultural de Oviedo no solo se reduce a estos días. El Ayuntamiento está realizando diferentes actividades importantes como por ejemplo SAC.O