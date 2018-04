«Mi sucesor tiene el importante reto de potenciar la institución»

La Cámara de Comercio de Oviedo celebró ayer la última sesión del Pleno bajo la presidencia de Fernándo Fernández-Kelly. Cuatro años de «vorágine tremenda», resume, recordando, sobre todo, el primer ejercicio en el que afrontó la reestructuración económica de la institución. Unos cuatro años que al presidente saliente se le han pasado volando: «Parece que abril de 2014 fue ayer» y reconoce que la profusión de actos y reuniones pasan factura. «Me comprometí por cuatro años y he cumplido mi parte», justifica. Ahora se centrará en su empresa, Azvase, cuando el próximo mes el nuevo plenario elija, presumiblemente, a Carlos Paniceres como su sucesor. En los pasillos de la Cámara, trasiego; en su despacho, papeles. Fernández-Kelly atendió a EL COMERCIO minutos antes de su último acto ejecutivo. «Hoy -por ayer- vamos a hacernos unas fotos de grupo porque hay gente que lleva aquí ocho años, trabajando desinteresadamente y no tenemos ni una juntos», bromea.

-¿Qué balance hace de su presidencia?

-Parece que fue el otro día, pero han pasado cuatro años desde aquel famoso Pleno de abril de 2014. Empezamos con una vorágine tremenda. Teníamos un reto importantísimo, un cambio de una presidencia que llevaba muchísimos años -Severino García Vigón- y la adaptación a la nueva ley de cámaras. Se pasó de una recaudación de casi cinco millones a cero y había una plantilla sobredimiensionada. Además, en plena crisis, la administración bastante tenía con dar viabilidad a sus presupuestos como para acordarse de las cámaras. Han sido cuatro años preciosos. Apasionantes pero muy complicados.

-¿El reto está superado?

-Hemos llegado al equilibrio económico. Ese es un objetivo cumplido y estamos muy satisfechos. El tema económico era la parte central porque comenzamos con 1,5 millones de euros de pérdidas y en cuatro años está equilibrado. A partir de ahí teníamos que seguir dando servicio a las empresas porque si no, no tiene sentido. Servicios eficaces y útiles con unos presupuestos adaptados. Lo hemos logrado. Hemos mantenido y mejorado proyectos y las tres cámaras, la patronal y la Junta General nos pusimos de acuerdo para sacar adelante la nueva ley de cámaras, que fue la quinta de toda España. Eso fue otra satisfacción.

-¿Lo deja porque le consume demasiado tiempo?

-Somos presidentes institucionales. Hay que tener mucha ilusión, mucho tiempo y una dedicación permanente para representar a la Cámara en todos los sitios posible. No hay tiempo para todo. Ilusión sí, pero yo me comprometí para cuatro años y ya he cumplido mi parte. Vamos a dejar paso a gente que tenga esa ilusión y pueda dedicar el tiempo que to no tengo.

-¿Cómo ve el proceso electoral?

-Muy tranquilo. El día 19 van a ser las elecciones a los sectores y no va a haber rivalidad. Dentro del Pleno elegirán al presidente y hoy por hoy hay una sola candidatura. Puede surgir otra pero no creo. Y dentro del Pleno, las empresas continúan pero renueva a las personas; entra savia nueva. Eso es importante, una parte conoce la Cámara y esa mezcla entre continuidad e ideas nuevas es importante para consolidar y modernizar la institución.

-¿Qué se deja en el tintero?

-En realidad muchas cosas. Dar más servicios profesionales, la Cámara de Comercio de Oviedo abarca 69 municipios y hemos fomentado las antenas camerales. Queda el sinsabor de haber intentado más cosas. El primer año lo empleamos en reestructurar y reorganizar. La gran ventaja que tenemos, además de las mil empresas, es el patrimonio de más de 17 millones de euros. Antes no era necesario, pero tuvimos que darle contenido. El vivero de empresas en la biblioteca, el polígono de Olloniego, dar servicio a los emprendedores, formación. Tuvimos que optimizar los recursos de la Cámara para darle viabilidad económica.

-¿Cómo ve el futuro de las empresas Asturianas?

-Soy optimista por naturaleza. Hemos pasado una crisis tremenda pero Asturias tiene buenos empresarios, sindicatos profesionales y serios e infraestructuras a expensas del AVE y el corredor del mar. Hay temas pendientes pero ya no somos tan periféricos y hay sectores con futuro en ingeniería el turismo y las TICs. Esa tecnología antes no existía y la gente joven tiene un gran potencial.

-¿Qué le diría a su sucesor?

-Mucho ánimo. Tiene un reto precioso por delante y va a tener un pleno colaborador como el que yo tuve. Tiene que potenciar lo que nosotros estamos en camino. La Cámara tiene 128 años de historia y un potencial tremendo.