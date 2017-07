Suspenden el juicio contra el acusado de violar a la hija menor de edad de su pareja CECILIA PÉREZ oviedo. Miércoles, 5 julio 2017, 00:58

El juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente «durante años» a la hija menor de la que hoy es su expareja, por lo que la Fiscalía le pide una pena de prisión de quince años, ha quedado suspendido hasta el próximo 17 de julio. El aplazamiento se debió a que no estaba citado para comparecer, ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, un segundo forense encargado de ratificar los informes presentados en sede judicial. No es el único contratiempo que se ha vivido en esta vista oral que se inició el lunes. Durante la primera sesión del juicio, la madre de la niña que denunció las agresiones sexuales se retiró de la acusación particular. El abogado de la defensa, José Manuel Álvarez, aseguró, que esto «es buena noticia para ellos» dentro de un caso en el que planea la sombra de que la menor pudiese haber mentido sobre las agresiones sufridas por su padrastro.