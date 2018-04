Taboada carga contra la «corrupción del PP» y Pacho contra el tripartito por «tapar el caso»

Aunque el Ayuntamiento no está personado en la causa contra Alberto Mortera y los dos funcionarios de Licencias y Patrimonio pese a que la Fiscalía invitó a ello; ayer, la vicealcaldesa afirmó sobre el juicio que «este es uno de los elementos clave en todo el entramado de la gestión y mal gobierno del Partido Popular, que ha hecho de la corrupción política una forma de vivir». Para Ana Taboada, «Mortera da cuenta de cómo vinieron trabajando para unos pocos frente a los intereses de la mayoría social».

Bajando a lo concreto, la adjudicación de la parcela B-16 a Urvisa, primero, y su posterior reventa a Bitácora 2002, es para la líder de Somos Oviedo un ejemplo «clamoroso» de adjudicación «sin creterio alguno». «Por mucho que se intenten escudar en los informes técnicos y la falta de conocimiento, no se sostienen los criterios establecidos. Está claro que no han podido dar una explicación contundente.

Ciudadanos, por otro lado, no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar al equipo de gobierno que no quiso reclamar responsabilidades a los acusados cuando tuvo ocasión. Luis Pacho afirmó que «el tripartito prefirió mirar para otro lado y no personarse como acusación en el juicio». Cree el portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento que el tripartito hizo exactamente lo mismo que sus antecesores, el Partido Popular, «que evitaron personarse como acusación en este presunto caso de corrupción al estar implicados varios exconcejales de su formación, a pesar de la propuesta de la Fiscalía para que el Ayuntamiento se personase».

«Es una demostración de la verdadera manera de actuar de los que venían a levantar alfombras, rechazando una propuesta de la Fiscalía para personarse en este caso de presunta corrupción durante el anterior gobierno del PP», reiteró Pacho. «Cuando tienen la oportunidad de investigar de verdad, no solo de boquilla, optan por mirar para otro lado y seguir tapando las vergüenzas del PP debajo de esa alfombra que venían a levantar», añadió.

Sin pillarse los dedos con lo que decida la magistrada del juzgado de los Penal número 2 de Oviedo tras la vista oral, Ciudadanos también censuró la adjudicación de la parcela y la gestión del área de Urbanismo bajo los mandatos del Parido Popular.

«Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla este juicio y a lo que digan los jueces, pero la imputación del que fuese concejal de Urbanismo con Gabino de Lorenzo, y después su jefe de gabinete en Delegación de Gobierno, es una foto fija de cómo el PP manejó este Ayuntamiento», añadió el edil naranja que se refirió al Consistorio como «su cortijo particular durante demasiados años con demasiadas irregularidades que pesan ya en la mochila».