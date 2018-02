El PP tacha de «juerga privada en terreno público» el carnaval en Santullano La concejala del PP, Belén Fernández Acevedo / PIÑA Desde el PP avanzaron que van a continuar pidiendo explicaciones al alcalde, Wenceslao López, «porque no se puede permitir que responda con el silencio a un daño» S. N. OVIEDO. Lunes, 26 febrero 2018, 04:20

«Lo del sábado de carnaval no fue una manifestación, no fue un acto reivindicativo, fue una juerga privada en terreno público que perjudicó a miles de ovetenses cuyos derechos fueron vulnerados por el tripartito, que no exigió los permisos necesarios». Lejos de apagar el fuego, la concejala del PP Belén Fernández Acevedo, replicó ayer duramente a la plataforma Imagina un bulevar, que les acusó el sábado de criticar la celebración del antroxu, por el que se cortó la entrada a la ciudad, con «fines electoralistas».

Sin embargo, Fernández insistió ayer en que prohibir el tráfico «para un carnaval particular de veinte personas, sin permiso ni autorización oficial, es un absoluto despropósito que perjudicó a miles de ovetenses». Indicó además que el PP «nada tiene que debatir con esta asociación» y avanzó en que van a continuar pidiendo explicaciones al alcalde, Wenceslao López, «porque no se puede permitir que responda con el silencio a un daño».