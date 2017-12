Los taxistas recurrirán ante los tribunales la regulación del descanso semanal obligatorio La parada de taxis de la calle Independencia. / Á. PIÑA Consideran que la medida «unilateral» les perjudica económicamente y temen «perder empleos» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 30 diciembre 2017, 01:13

El sector del taxi en la ciudad recurrirá ante los tribunales la aprobación de la regulación del descanso semanal obligatorio que entrará en vigor el 1 de enero. Así lo anunciaron conjuntamente las dos colectivos que representan al 90% de los taxistas en el municipio. Tanto la Asociación de Empresarios de Autotaxi como la Asociación Local de la Federación Asturiana del Taxi explicaron que sus servicios jurídicos están preparando el recurso que interpondrán ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Tienen dos meses para ello.

La medida llega tras el anuncio que realizó este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, en el que presentó de manera oficial la regulación de los descansos: un sistema por rotación compuesto por siete grupos de cuarenta y cinco licencias cada uno para los siete días de la semana. Descansarán cuarenta y cinco de ellos cada día (es decir un grupo), lo que permitirá una variación en los días de paro y evitará que los mismos vehículos libren siempre el mismo día de la semana asegurando para cada coche cuatro descansos al mes.

Este anuncio calentó aún más los ánimos de un colectivo, el de los taxistas, que siempre se opusieron a la imposición por parte del Ayuntamiento de sus días de descanso. «Nos sorprendió que el concejal diese una rueda de prensa sin habernos comunicado antes a nosotros la resolución», se lamentó Manuel Arnaldo Alba, presidente de Asotaxi.

Las dos asociaciones coinciden en mostrar su «total oposición» a esta medida. Argumentaron que imposibilitará la conciliación familiar de los trabajadores y provocará un desequilibrio entre la oferta y la demanda del servicio. «Los fines de semana que son los días en los que baja la intensidad de trabajo va a haber una oferta de vehículos en la calle sobredimensionada y en cambio, por semana, en días de lluvia y hora punta, va a haber pocos coches operativos para el usuario», explicó el presidente de Asotaxi.

La nueva regulación de los descansos también tendrá consecuencias económicas para los taxistas porque «habrá días que trabajaremos muy poco». Algo que, aseguraron, afectará a los conductores asalariados. «Desde el punto de vista del bolsillo al empleado igual no le interesa y pueden correr peligro los puestos de trabajo», vaticinó Rafael Suárez.

Afearon la postura del concejal por ser una decisión «unilateral». Le achacaron que no tuvo en cuenta al resto de socios de gobierno, es decir Somos e Izquierda Unida, y que la propuesta ni siquiera se llevó al Pleno municipal. «Oviedo será la primera ciudad de España donde se implante el descanso sin haber tenido en cuenta a los propios afectados», enfatizó el vicepresidente de la Asociación Local de la Federación Asturiana del Taxi.

Las alegaciones

También achacaron su falta de diálogo. «De las veinticuatro alegaciones que presentamos no se aceptó ninguna», destacó el presidente de Asotaxi que calificó la medida de «intervencionista». Reconocieron que tiene potestad para ello, al tratarse de una concesión municipal, pero criticaron los modos. «Nosotros tratamos que esa intervención tuviera un mínimo impacto sobre nuestra estructura de trabajo y presentamos propuestas pero los intentos fueron en vano», se lamentó Alba.

El nuevo sistema de descansos entrará en vigor el 1 de enero. Al ser festivo se comenzará a aplicar al día siguiente, aún así, los taxistas aseguraron que «no hay tiempo» porque la medida no está comunicada oficialmente. «Consideramos que debe de ser notificada individualmente a cada licencia de taxi cosa que no se ha hecho». Además, cada coche debería de pasar una revisión municipal y recoger las pegatinas distintivas en las que se identificaría los días de descanso de cada taxi. «El concejal nos aseguró que antes de implantar el descanso se nos reuniría para coordinar todo esto y nos ha mentido porque no ha convocado la asamblea», se lamentaron. De momento, los colectivos que representan al 90% de los taxistas de la ciudad miran ya a los tribunales como salida a la regulación de descansos anunciada por el concejal Ricardo Fernández.

En la capital hay 312 licencias de taxis para 220.000 habitantes, unas cifras que, para el edil, hay que «equilibrar» para que se garantice la presetación del servicio, y que los taxistas disfruten, al menos, de cuatro descansos semanales.