Los técnicos comparan los problemas de seguridad del Auditorio con el Madrid Arena El Auditorio Príncipe Felipe. / P. LORENZANA El alcalde aplaza la decisión sobre el cierre hasta tener el informe de Bomberos, pero empieza a estudiar traslados GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 30 septiembre 2017, 02:15

La reunión del grupo de trabajo creado por el alcalde, Wenceslao López, para tratar de hallar solución a los graves problemas de evacuación y seguridad contra incendios del Auditorio, terminó empantanada. Ni la arquitecta adjunta del departamento Edificios y Patrimonio, Mercedes Arbesú, ni la jefa de Bomberos, Carmen del Prado, ofrecieron soluciones para mantener abierto, aún de forma parcial o limitada, el equipamiento. Fuentes del equipo de gobierno explicaron que llegaron incluso a comparar la situación de seguridad del edificio con la del Madrid Arena, donde fallecieron cinco jóvenes en una avalancha en un pasillo durante una fiesta de Halloween que excedió ampliamente el aforo seguro del recinto. Alguna similitud guarda. El Madrid Arena abrió, como el Auditorio Príncipe Felipe, sin licencia de actividad, al no cumplir los requisitos de evacuación ni plan de emergencia.

«El problema», admitió otra fuente del equipo de gobierno, «es que los fallos son del edificio, no de que se haga tal o cual cosa, es el diseño del propio edificio el que no cumple la normativa». En ese punto coincidieron las dos arquitectas en el encuentro del grupo de trabajo, pero no todo el gobierno. Durante la reunión se pusieron sobre la mesa varias opciones para mantener parte de la actividad del Auditorio, pero ninguna triunfó. Las limitaciones de aforo, el cierre de algunas de las plantas o la elaboración de planes de emergencia para cada gran evento fueron opciones propuestas, pero sin concretar ninguna salida.

Sobre la junta de gobierno que se celebró a continuación planeó la sombra del cierre de la instalación. Somos, con todo, se opuso siquiera a plantearlo: «Lleva 18 años abierto, no lo vamos a cerrar por un informe. Lo que hay que hacer es seguir la hoja de ruta del alcalde y empezar a hacer cosas», señaló una fuente, que cifra en cerca de un centenar las actividades previstas en el Auditorio de aquí a final de año. Según la misma, «ni siquiera es el edificio más peligroso», los técnicos apuntaron a que, en caso de incendio, mejor estar en el Auditorio que en el Campoamor.

El regidor reconoce que «peligra» el concierto de los Premios Princesa

Programación

Pese al ambiente negativo de la reunión o las discusiones en la junta de gobierno, en público, el alcalde, Wenceslao López, se remitió al futuro informe de la jefa de Bomberos: ««El momento crítico es tener ese informe», afirmó. «Esperamos que esté terminado para la semana que viene, ya que requiere mucho trabajo de recopilar información. Hay que comparar lo que está ejecutado con el proyecto de obras, ya que en la medida en que no se correspondan habrá otro problema adicional», advirtió el primer edil.

Hasta entonces y, pese al pesimismo generalizado sobre el dictamen de la funcionaria, «no hay ninguna decisión definitiva tomada sobre el Auditorio. Las actividades se mantienen, por lo menos hasta que la Jefatura de Bomberos dé su valoración». López dijo no haberse puesto en contacto con los organizadores de los eventos, porque tienen la misma «información que vosotros», en relación a los medios que seguíamos sus declaraciones.

Las actividades «se mantienen», sostuvo, aunque reconoció que «peligra» el concierto de la Fundación Premios Princesa ya que el informe podría «poner en riesgo» su celebración. «Nuestra prioridad es que se celebren todos los eventos y, si es posible, en el Auditorio», concluyó.

Críticas del PP

El concejal del PP, José Ramón Pando, acusó ayer al equipo de gobierno de secuestrar la información sobre el Auditorio. «No es de recibo, que un tema tan urgente e importante», advirtió, no se informe a la oposición que representa a varias decenas de millares de ovetenses, «sobre cuál es la situación» y «no es de recibo tampoco que se convoque a los medios de comunicación antes que a los representantes legítimos de los ciudadanos».