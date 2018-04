El arte de vestirse de forma elegante en la capital Los dueños de tres tiendas de Oviedo cuentan su historia y cuáles son sus señas de identidad en el mundo de la moda Aida Menéndez en su tienda Aloha Tatá. / ÁLEX PIÑA R. A./ N. G. Domingo, 15 abril 2018, 17:32

Siempre se ha dicho que Oviedo es una ciudad señorial y elegante. Hay edificios que embelesan a cualquiera, como el inmueble de la Junta General o el de Santa Lucía y a los ovetenses les gusta vestir bien. La mayor parte de estas prendas son adquiridas en las pequeñas tiendas que dan vida a los barrios de la ciudad y una de ellas es Aloha Tatá. Se sitúa en uno de los soportales de la calle Marqués de Pidal y al frente de este negocio se encuentra Aida Menéndez.

Ella no solo es la encargada de atender a los clientes que cada día pasan por este establecimiento, sino que también diseña las prendas expuestas en los burros. «Desde pequeña he tenido una mente creativa y estudié en el Instituto Europeo de Diseño (IES) de Madrid. Después hice prácticas en Londres y cuando volví a Oviedo cree la marca Aloha Tatá». Esta joven vendía de forma 'online' a través de la página www.alohatata.com, pero hace un año y medio dio un paso adelante y abrió la tienda. En ella se pueden encontrar las creaciones de Menéndez y otros artículos como bisutería, carteras de mano o zapatos: «Los complementos no los hacemos nosotros, sino que son de otras marcas españolas».

El proceso de elaboración de cada una de estas prendas comienza cuando Menéndez proyecta sobre el papel la idea que tiene en mente. Ella siempre está creando diferentes diseños y también acude a distintas ferias para elegir los tejidos. Después envía cada una de las creaciones a un taller español y cuando ya esta toda la confección lista pone cada traje a la venta.

Una de las peculiaridades de este establecimiento es que cada uno de estos ropajes pertenecen a una edición limitada. Es decir, Menéndez solo encarga un mínimo de «veinte prendas» y cuando se venden todas, no se reeditan. Otra de las señas de identidad de Aloha Tatá es que tanto las camisas, como los vestidos o los pantalones son atemporales. Se pueden poner tanto en invierno como en verano.

En la tienda de Jorge Álvarez, Castlefield, entran tanto hombres como mujeres. Este establecimiento de la calle Ventura Rodríguez número 1 está dividido en dos secciones diferentes: la de caballero y la de mujer y el empresario apuesta por las marcas españolas e internacionales y dice que «cada vez más los jóvenes se animan a comprar. Y es que hace no muchos años eran las mujeres las que adquirían las prendas para sus hijos o maridos. Los más mayores siguen optando por esa opción».

Una de sus especialidades son los abrigos de pelo de conejo, zorro y marmota. En esta tienda se pueden encontrar diferentes estilos, tallas y también colores: «Estas prendas de ropa están muy a la moda últimamente y nosotros no optamos ni por lo sintético ni por el visón, por culpa del precio». Por lo que respecta a la moda de caballeros, se pueden encontrar desde polos en diferentes tonalidades, jerseys, chalecos... Es decir todas las prendas que hay en el armario de cada ovetense, «menos los pantalones».

La historia de esta tienda se comenzó a escribir hace dos años. Álvarez abrió sus puertas en septiembre de 2016 y desde entonces se ha convertido un icono de la moda, en la que se pueden encontrar las últimas tendencias tanto de prendas de ropa como de complementos.

Moda y complementos

María José Fernández regenta su propia tienda de moda y complementos, Cocoté, situada en la calle Marqués de Pidal, desde hace dos años. Su apuesta se basa en una moda femenina dirigida a todas las edades y también, con todas las tallas: «Trabajo mucho con ropa amplia que es la tendencia que hay ahora».

Su apuesta fuerte está en los complementos y también, saliéndose de la moda, Maria José se ha lanzado al mundo de la cosmética. La originalidad es el sello de identidad de esta tienda y cuenta con «una línea de cosmética fantástica, con productos búlgaros, muy baratos y totalmente naturales, desde cremas corporales y faciales, hasta para el cabello».

Esta empresaria ha decidido lanzarse al mundo de la tecnología y próximamente habrá la posibilidad de hacer las compras 'online'. Y además, tiene muy en cuenta la puesta en escena de la tienda, con un decoración especial.