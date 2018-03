Los trabajadores de El Asturcón recibirán una indemnización El PP pide al equipo de gobierno que asuma las «responsabilidades» de «sus caprichos» que han dejado en la calle «a doce familias sin solución» G. D. -R. OVIEDO. Jueves, 15 marzo 2018, 02:42

El criterio de los técnicos municipales es claro: si el servicio ha sido cerrado, caso del centro ecuestre clausurado en mayo de 2016, los trabajadores no pueden ser subrogados. Los doce mozos de cuadra y preparadores de pistas de El Asturcón, cuyo despido declaró improcedente el TSJA, serán indemnizados con hasta cerca de 30.000 euros por cabeza, pero no admitidos en la plantilla municipal como personal laboral no fijo, según confirmaron fuentes del equipo de gobierno. De hecho, la junta de gobierno ya tomó acuerdos en ese sentido con las sentencias perdidas en Primera Instancia. Ahora tocará hacerlo con las que el Ayuntamiento había ganado. La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, señaló que «se escuchará a los técnicos, habrá un debate al respecto y se tomará una decisión».

Para la oposición, se trata de «un nuevo revés judicial» que pone de manifiesto «la improvisación y falta de gestión que es la marca de la casa en la acción del tripartito», sostuvo el concejal del PP, Fernando Fernández-Ladreda. El edil señala que la sentencia confirma lo que venía anunciando de forma reiterada su grupo en plenos y comisiones, «que los despidos efectivamente eran improcedentes» y consecuencia directa «de la improvisación y cerrazón de este gobierno».

Fernández-Ladreda acusa al tripartito de cerrar las instalaciones «por puro capricho, sin tener un plan alternativo para el uso del complejo, con enfrentamientos internos» y reclama «al edil de Deportes, al de Economía o al propio alcalde» que asumen las responsabilidades derivadas de «sus actuaciones caprichosas y sectarias» que han dejado «a doce familias en la calle sin ningún tipo de solución».

Ciudadanos también criticó «la negligente actuación del tripartito con la eliminación deprisa y corriendo del servicio de Recaudación y el cierre de El Asturcón» que ha provocado que «entrar por la puerta de atrás en este Ayuntamiento se haya convertido en la tónica habitual». Su portavoz, Luis Pacho, recalcó que «las prisas que tuvo el tripartito cuando llegó por borrar de un plumazo todo lo anterior han provocado que el acceso a la función pública se haya convertido en un coladero». Pachó exigió que se convoquen esas plazas «mediante oposiciones libres a las que puedan optar todos los ovetenses en igualdad de méritos y condiciones».