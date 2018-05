Casi tres siglos con el folclore asturiano Fernando Ruiz recibe una minatura de la Catedral en el homenaje de ayer en el Filarmónica. / MARIO ROJAS Fernando Ruiz recibe emocionado un homenaje en el Teatro Filarmónica: «Supone mucho para mí» | El responsable del concurso de música tradicional de EL COMERCIO celebra el entendimiento entre los organizadores asturianos D. LUMBRERAS OVIEDO. Lunes, 21 mayo 2018, 02:11

«Supone mucho para mí. Me emociona, no me esperaba recibir esto aquí». Fernando Ruiz (Gijón, 1934) lleva dedicado al mundo de la música tradicional desde los 9 años, pero ayer se sorprendió como un niño al recibir un homenaje a su trayectoria en el Teatro Filarmónica. La tercera jornada de la fase final del Concurso y Muestra de Folclore 'Ciudad de Oviedo' sirvió de escenario para los honores. Y de apertura, una actuación del Coro Santiaguín, al que le tiene «mucho cariño».

Ruiz comenzó su trayectoria, como él mismo atestigua con una foto de entonces, «con 9 años, como pareja de baile en la Compañía Los Mariñanes, de Gijón, donde ya empezó a ganar algún que otro premio. Fue creciendo y en 1951 entró en la Sección Femenina de Coros y Danzas de Gijón. A partir de entonces no para de organizar grupos nuevos y se convierte en maestro del Grupo de Educación y Descanso. Junto a su mujer, María de los Ángeles Berán, «estuve dando clase en la zona rural de Gijón».

A lo largo de su dilatada carrera, señaló el musicólogo Felix Martín, el homenajeado también ha organizado o dirigido eventos folclóricos en Avilés, certámenes de parejas, honores a 'El Presi' o incluso ha incursionado como actor de teatro costumbrista. Además, ha sido distinguido con galardones de baile regional y por grupos, como la 'Panoya de Oro' del colectivo Hórreo de Grado o el 'Urogallo Especial' que concede el Centro Asturiano de Madrid.

Colaboración

Ruiz, que organiza desde hace 26 años el concurso folclórico de EL COMERCIO, apreció especialmente recibir honores de otro certamen. Eso es una muestra de que «nos llevamos muy bien La Nueva, El Entrego, Oviedo... Antes había piquilla entre los que hacíamos los concursos, parecía que estábamos peleados».

De regalo, el folclorista se llevó una miniatura de la Catedral. Para despedirse eligió leer un poema del desaparecido cofundador de la Compañía Asturiana de Comedias Arsenio González, 'La tercera edad'.