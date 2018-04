El Tribunal de Contratos da la razón a la Policía Local y avala el de la nueva emisora digital Un policía local gestionando el tráfico. / ALEX PIÑA Señala que la recurrente no ha presentado prueba de que su exclusión de la licitación por razones que no figuraban en los pliegos fuese incorrecta G. D. -R. OVIEDO. Martes, 1 mayo 2018, 01:23

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el presentado por una de las empresas excluidas del contrato de implantación de la nueva emisora digital de la Policía Local, licitado por casi 345.000 euros. La firma madrileña Eagle Eye denunció haber sido excluida por una cuestión que no figuraba en los pliegos del contrato y solo después de que los técnicos le otorgasen la mejor puntuación entre las tres competidoras.

Es tan cierto como extraño. En julio, el analista de sistemas de Planificación y TIC otorgó a la propuesta técnica de la firma recurrente 11,5 puntos, por 10 de su competidora Aerco y 5 de la tercera licitadora, Alumbrados Viarios. Dos semanas después, la mesa de contratación aplazó la decisión por «diversas dudas» sobre el mismo y por la ausencia del responsable del contrato o su sustituto. El trámite quedó parado tres meses, hasta que en octubre el gabinete técnico de la Policía Local emitió un informe en el que se señaló que se debe de excluir a Eagle Eye y a Alumbrados Viarios porque sus ofertas no presentan una banda licenciada, que aunque no se requiere en los pliegos, se entiende imprescindible. El dictamen, curiosamente, se basaba en las conclusiones del ingeniero contratado por la Policía Local para asesorar en la confección de los pliegos y, sobre todo, en una consulta de este a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones que se hizo justo un día antes de que la mesa de contratación conociese la valoración técnica de las ofertas.

El Tribunal entiende que pese a ello y a la prevalencia de los pliegos sobre cualquier otras cuestión, Eagle Eye no ha aportado ni propuesto prueba contradictoria (de hecho, no aportó ninguna ni la pidió) al informe municipal que dice que hay que excluir las tecnologías y ofertas que no operen sobre bandas licenciadas.

Vía libre

La decisión levanta la suspensión de la contratación y permitirá al Ayuntamiento adjudicar, ahora sin competencia posible, la nueva emisora digital a Aerco. Vía libre, aunque el asunto era tan espinoso que el propio equipo de gobierno dio traslado a la Fiscalía para que investigase las presuntas irregularidades en el contrato, que ahora podrían ser archivadas.

En todo caso, el contrato es más que necesario. Las comunicaciones de Policía Local y Bomberos no están completamente digitalizadas y cifradas y su arquitectura da lugar a numerosos fallos que han llevado a los agentes, por ejemplo, a depender de sus teléfonos móviles particulares durante alguna de las ediciones de los Premios Princesa.