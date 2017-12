La Unión Europea reduce a la mitad las obras subvencionables del bulevar de Santullano Vista del bulevar de Santullano y la fábrica de La Vega. / PABLO LORENZANA De los 6,9 millones de euros previstos para la primera fase, solo habrá 3,4 en el programa | Hacienda aprueba el plan contable, pero excluye el grueso de la inversión municipal rebajando la partida global a 12,5 millones JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Martes, 5 diciembre 2017, 00:11

El Ministerio de Hacienda cambia el paso de las subvenciones europeas para el plan 'Conectando Oviedo 2016' y de los 6,9 millones proyectados para la primera parte de la actuación en el bulevar de Santullano, dentro de la contabilidad de las ayudas Feder, solo habrá 3,4 millones.

Lo anterior no quiere decir que la Unión Europea no vaya a conceder los 10,3 millones prometidos para todo el programa, sino que determinadas actuaciones de las presentadas quedan fuera del mismo. Es el caso de las obras de la primera fase del bulevar de Santullano. El Ayuntamiento incluyó en el plan 'Conectando Oviedo 2016' trabajos por 6,9 millones de euros, de los que la UE aportaría 2,4. Ahora las actuaciones financiables se reducen a la mitad, pero Europa aportará 2,7 de los 3,4 que es el tope de gasto que podrá presentar el Ayuntamiento para esa parte del plan europeo. Y lo anterior tampoco quiere decir que el Ayuntamiento no vaya a asumir las inversiones que hayan quedado fuera de la subvención hasta los 19,4 con los que se ganó el concurso. Significa que las cuentas iniciales, no son las que eran.

Así, el plan de implementación de los Edusi -el tercero que presenta el Ayuntamiento- y que ya ha recibido el visto bueno en el ministerio, a la espera de la aprobación final en los próximos días, deja «el coste total elegible a efectos Feder» «con el objetivo de clarificar las actuaciones que serán cofinanciadas en su totalidad» en 12.885.150 euros. 10,3 millones de euros a cargo de Europa y 2,5 a cargo del Consistorio. Todo, para mantener la ratio exigida por Bruselas: un 80% financiado a costa de las subvenciones y un 20% por parte del municipio. Las consecuencias inmediatas, a efectos de la contabilidad que a partir de ahora lleven Ayuntamiento, Ministerio y auditores de los fondos Edusi, son que el presupuesto tendrá de tope esos 12,5 millones de euros. Todo lo que quiera hacer el Ayuntamiento para cumplir con lo prometido queda fuera de la línea de actuación. En los presupuestos de este próximo 2018, sin ir más lejos, solo están contemplados 526.620 euros para la redacción del proyecto 'Bosque y Valle', la propuesta ganadora del concurso de ideas.

Al 80%

Aparte del recorte que sufre el bulevar, otras de las partidas de 'Conectando Oviedo' se ven también afectadas. Los técnicos de Urbanismo tuvieron que refundir y simplificar las líneas de actuación para que fueran aprobadas porque varias de ellas «actuaban sobre varios objetivos específicos» a la vez.

De esta manera, tres líneas que afectaban a la 'rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad del parque edificatorio', 'del parque edificatorio residencial' y de 'los equipamientos públicos municipales', se integran ahora bajo el paraguas de la primera. Con la salvedad de que ahí entraba el Palacio de los Deportes, cuya reforma estaba presupuestada en 3 millones de euros, mientras que para las viviendas había 2,5 millones. En total, este apartado sumaba 5,5 millones de euros. Ahora serán 3,4 como tope de gasto, pero con una subvención del 80%.

Por otro lado, en las mejoras de movilidad y conectividad que entran en la parte conveniada entre la UE y el Ayuntamiento, de los 1,7 millones anunciados se quedan en 1,2 y las actuaciones sociales se reducen de 2,9 millones a 1,9.

Ignacio Fernández del Páramo, concejal de Urbanismo, explica que este maquillaje es algo habitual. «Una de las cosas que hicimos y que nos dio más puntos para obtenerlos fue decir que, aparte de los fondos, vamos a meter más dinero», indica Del Páramo. «Lo que nos piden es que, para justificar el gasto, se mantengan los porcentajes 80 y 20 (de financiación) sobre los 10,3 millones, porque si no, nos dicen que les vamos a generar problemas contables», añade el edil. De hecho, «esos siete millones que ponemos a mayores son porque estamos seguros de esta operación. Es un compromiso que hicimos con Europa y con la ciudadanía», zanja del Páramo.

El cambio en las partidas, además, se debe a que en que la estrategia inicial se habían planteado nueve líneas de actuación y el ministerio recomendó reducirlas a seis para que cumplieran los cuatro objetivos exigidos: 'Nuevas tecnologías', 'economía baja en carbono', 'medio ambiente y patrimonio' e 'inclusión social'.

Los fondos europeos traerán más cambios consigo. Del Páramo, para no incurrir en incompatibilidades al ser «la persona en la oficina de la gestión» de los mismos, dice, delegará las firmas de las partidas y los contratos que se vayan aprobando en el concejal de Economía, Rubén Rosón.