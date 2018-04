Urbanismo rechaza que la plaza sea un gastromercado Viernes, 20 abril 2018, 03:28

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente no ve viable la propuesta del Grupo Municipal Popular de convertir la plaza cubierta de El Fontán en un gastromercado. Ignacio Fernández del Páramo explicó que ese tipo de proyectos funcionan en «aquellos mercados que no tienen vida», algo que no ocurre en este espacio. Argumentó que esta iniciativa podría hacer peligrar los puestos que llevan instalados allí desde siempre. «Si se implementa este tipo de uso terciario se acabará expulsando a los locales de toda la vida y generar muchos problemas», esgrimió Del Páramo.

La protección del propio edificio y otros temas que puedan surgir por la «centrificación» de un espacio público fueron dos de los argumentos que reseñó el edil. Hay que recordar que fue Agustín Iglesias Caunedo el que lanzó la idea de rehabilitar y «reinventar» el mercado, inaugurado en 1994. La propuesta ponía como ejemplos el mercado de La Boquería de Barcelona o el de San Miguel en Madrid para convertir a El Fontán en un referente turístico con la baza de la gastronomía como seña de identidad y como un nuevo recurso turístico.