La variante de la Química del Nalón es una «solución necesaria», dicen los vecinos Química del Nalón está enclavada en Trubia. / PIÑA Trubiecos, asociaciones y ecologistas coinciden en que es una «demanda histórica» para evitar el tránsito de camiones por la localidad JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:41

El anuncio de la construcción de un nuevo ramal que libere a la localidad de Trubia del tráfico pesado producido por la actividad de Química del Nalón ha sentado bien, aunque con alguna reserva, a asociaciones vecinales y colectivos ecologistas. Bien, porque «era una reclamación histórica», coinciden los consultados. Con reservas, por «los plazos» y porque demandan la presencia de los colectivos de la zona en la toma de decisiones.

Más de 100.000 convoyes transitan al año por el casco urbano de Trubia en un recorrido en el que «está el parque, hay niños, gente en los bares, el supermercado, la piscina... Quieras que no se mueve mucha gente por allí y el riesgo de atropellos o el alquitrán humeando es un peligro», cuenta Jesús González Vizuete, de la Asociación Cultural, que explica que en el pasado han mantenido conversaciones con la empresa y que «les habíamos hecho solicitudes para estudiar la posibilidad de sacar los camiones». «Lástima que no se haya hecho antes», concluyó Vizuete.

No fue hasta antes de ayer cuando el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, mantuvieron una reunión con miembros de Química del Nalón para anunciar el anteproyecto de una variante que discurrirá paralela a las actuales vías del tren salvando, así, el casco urbano. La empresa se compromete a financiar el 20% de una obra prevista en más de un millón de euros y que se licitará el año próximo.

«Es una buena solución, necesaria, pero vaya por delante que sin conocer el proyecto, podemos decir que nos parece interesante», añadió Roberto Velasco, de la asociación de vecinos, quien indicó, al tiempo, que «no queremos que se haga sin contar con nuestra opinión» y anunció que «los vecinos tenemos alguna cosa que opinar. No queremos que se nos deje al margen y ya nos hemos puesto en marcha desde el área de participación y el consejo de distrito». A Velasco también le parece importante el anuncio hecho por López de la reducción de los niveles de contaminación porque «es uno de los mayores problemas que tenemos en Trubia».

A la contaminación por benceno, aparte de la carretera, también se refirió la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. Fructuoso Pontigo, portavoz de los ecologistas, recordó que «no tenía sentido que pasaran todos los camiones por el centro. Ahora hay que ver si se ejecuta. Es una muy buena noticia porque en esta situación los camiones cisterna recorren todo el pueblo, algo que en cualquier otros sitio estaría prohibido cuando había una opción sencilla».

En cuanto a los niveles de benceno, no coincidió del todo con el 80% de reducción al que se refirió el alcalde: «Habla de oído, no sé de dónde se saca ese porcentaje», dijo. Pontigo explicó que con las medias de este año dan 5,1 microgramos mientras que el pasado se captaban 7,3. «Eso no es un 80% sino un 31%, que es una reducción grande y significativa pero esperamos que la situación siga mejorando porque tenemos los peores datos de España en contaminación por benceno», concluyó.

El valor de referencia anual en las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en 1,7 microgramos de media anual, mientras que la legislación española permite hasta cinco. Química del Nalón también avanzó que ha invertido cuatro millones y medio de euros en cumplir el programa de emisiones y que su intención es seguir rebajándolas. Antes de eso y de la construcción de la carretera, la empresa también se comprometió con los vecinos a evitar los desembarcos de materiales en fechas que coincidan con eventos o festividades de la localidad trubieca.