Vecinos de El Cristo advierten de que el Principado libera el suelo «para especular» El edificio del viejo Hospital General, destinado a ser demolido. / ÁLEX PIÑA El Ayuntamiento confía en reunirse con el Gobierno regional en abril para avanzar en la reordenación DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Sábado, 17 marzo 2018, 03:00

En el viejo HUCA hay 80.000 metros cuadrados, de los que la mitad están destinados a usos residenciales en el proyecto 'Hucamp: La campa de todos', que ganó el concurso internacional para reordenar el espacio. La Consejería de Infraestructuras ya los ha liberado de su condición de servicio público, con fecha del 1 de enero, según avanzó el titular del área, Fernando Lastra en la Junta General. Una maniobra que los vecinos temen que sirva a intereses inmobiliarios.

«Estamos convencidos de que es para especular, los hechos lo confirman», declaró ayer el presidente de la Asociación de Vecinos de El Cristo, Ramón del Fresno. Entiende que «se han hecho una serie de movimientos para cumplir teóricamente con la ley a cambio de los usos anteriores. No importaba que fuese bueno o no, sino que el proyecto se autofinancie». Algo que rechaza porque «los servicios públicos no tienen que buscar la especulación, sino solucionar los problemas necesarios».

¿Cuáles son esos problemas? Pues, según del Fresno, que «se ha pasado olímpicamente» de un barrio al que «accedían 15.000 personas diarias» cuando funcionaba el hospital y ahora languidece «falto de vida, de estímulos». «Se han cerrado 145 locales desde que se trasladó el HUCA», ejemplifica.

Los residentes proponen, apuntó del Fresno, «soluciones humildes», para las que reclaman «una participación directa» que aseguran no haber tenido. «Hemos propuesto agrupaciones de servicios públicos, como la Universidad, que es la expansión de futuro de una sociedad, y parece que está ajena», y también «un nuevo centro de salud para El Cristo por ser el actual muy viejo y muy raquítico», abunda.

Está por definir la reubicación de facultades de la Universidad en la zona, en la que también quiere construir minipisos para estudiantes. En entrevista con este diario el rector, Santiago García Granda, expresó su «temor» de que en el proyecto actual «Ingeniería no cabría». También, que «tenemos que negociar» con el Gobierno regional los usos de los centros que se queden vacíos al trasladarlos, porque «la financiación para todo lo que se va a hacer en El Cristo tiene que venir con fondos del Principado y de la amortización de los edificios que tiene la Universidad».

El siguiente pasó, según avanzó Fernando Lastra, es que «la primera semana de abril» se contrata al equipo ganador del concurso para que revisen parcialmente el Plan General de Ordenación y redacten un plan especial que lo desarrolle.

Críticas y un desmarque

Al igual que los vecinos, Ciudadanos también habló de propósitos dudosos en los terrenos. Su portavoz municipal, Luis Pacho, valoró que el anuncio de Lastra supone que «el Principado ha iniciado la operación especulativa en el antiguo HUCA. Con nocturnidad y alevosía, además, ya que ya lo hizo el pasado mes de enero sin que nadie se enterase».

El concejal naranja criticó que «el tripartito, mientras tanto, demuestra que su única aspiración era hacer otro de sus procesos participativos, nada más». Lamentó que no se pidiese «algo a cambio, por ejemplo, que se levantase la calificación de Bien de Interés Cultural para la plaza de toros y se devolviese a los ovetenses ese equipamiento municipal con tantos usos posibles». Sin embargo, a su juicio, la operación urbanística solo ha servido «para hacer caja sin beneficio para la ciudad».

El PP también criticó en la Junta al equipo de gobierno ovetense, afirmando que «solo se retroalimenta de ocurrencias». Pero este negó su responsabilidad. En palabras del concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, «los terrenos del HUCA son un proyecto que está realizando el Principado. Ellos llevan las riendas». «Nos reunimos eventualmente con ellos para hacer un seguimiento. Supongo que habrá una nueva reunión cuando la empresa encargada de hacer la revisión del Plan General de Ordenación esté contratada», aventuró.