Vecinos de Guillén Lafuerza piden una calle para 'La Pixarra' 'La Pixarra'. / M. ROJAS El colectivo reúne más de doscientas firmas a través de una plataforma digital y pide al alcalde que considere la propuesta CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 8 marzo 2018, 01:50

La asociación de vecinos de Guillén Lafuerza ha propuesto que una de las calles que comprende el barrio, entre la Colonia Guillén Lafuerza, Las Torres, El Bloque y El Patronato, reciba el nombre de Emilia García, 'La Pixarra'. El colectivo pide al alcalde, Wenceslao López, que considere la propuesta: «Hemos conseguido en cuarenta y ocho horas más de doscientas firmas para comunicar al exvecino, el alcalde de Oviedo, que nuestra ilustre vecina, que en paz esté, doña Emilia García, 'La Pixarra', debería estar cerca de nosotros y tener su nombre en una calle de su barrio, que la echamos mucho de menos», explican con sorna desde la asociación vecinal a través de un correo electrónico.

El colectivo ha habilitado una petición a través de la plataforma 'Change.org' para que la gente firme en apoyo a esta iniciativa. Hasta el momento, llevan recogidas doscientas diez rúbricas digitales desde que crearon la petición el pasado domingo.

Ilustre seguidora azul

Emilia García, 'La Pixarra' se convirtió en un símbolo de la afición del Real Oviedo. Nació en la calle Foncalada en 1907. Se hizo socia del club carbayón al poco de constituirse en 1926 y pronto se convirtió en su mejor aficionada. «El Oviedo es el único vicio que tengo y no lo abandonaré hasta que me muera. Y ese día irán todos a mi entierro porque yo soy su güela», solía decir. Sus palabras no cayeron en saco rato y representantes del club y jugadores del Real Oviedo acudieron a su funeral en septiembre de 2006.