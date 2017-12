Vecinos de Vallobín recogen 800 firmas para mantener tres paradas de autobús Dos vecinos, con las firmas recogidas, ante la parada de Francisco Cambó. / HUGO ÁLVAREZ El colectivo reclama conservarlas en Francisco Cambó y Ramiro I para salvar «una cuesta con bastante desnivel» D. LUMBRERAS OVIEDO. Sábado, 9 diciembre 2017, 02:11

818 vecinos han presentado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar que la línea E de TUA (Las Campas - La Monxina) continúe realizando la parada de la calle Ramiro I y las dos de la calle Francisco Cambó, en lugar de desviarse por la calle Marcelino Suárez como prevé el proyecto de reordenación de las líneas de autobús urbano, en fase de respuesta a las alegaciones.

Francisco Javier Calvo, uno de los promotores de la iniciativa, la fundamenta en que las paradas actuales dan servicio a numerosos vecinos «de la zona de Gregorio Marañón y Padre Aller, que tienen una cuesta con bastante desnivel». A los vecinos mayores o con movilidad reducida les costaría acceder a la parte alta de Vallobín.

CAMBIOS EN EL BUS Propuesta: el Ayuntamiento quiere desviar los buses de la línea E de Ramiro I y Francisco Cambó a Marcelino Suárez Reacción: 818 vecinos han recogido firmas para reclamar que se mantengan las paradas que se quieren suprimir. Reglamento: ha salido a consulta pública el reglamento del Servicio de Transporte Urbano, para introducir mejoras.

El escrito, presentado el pasado 26 de octubre a toda prisa para que no pasase el plazo de alegaciones, ha sido tenido en cuenta por el Consistorio. «Estuvimos con Ana Rivas, ha dicho que lo mirarán», explicó el vecino. Aunque no las tiene todas consigo: «Tengo miedo de que nos fastidien». En dicha reunión, según Calvo, había presentes colectivos vecinales y únicamente se opuso el presidente de la Asociación de Vecinos de Vecinos de Vallobín, Javier Fernández. El aludido replicó que «el Ayuntamiento no les dio importancia pues falsearon muchas cosas. Yo estoy por la mejora de la línea para no solo los vecinos sino para toda la zona».

En paralelo, con plazo hasta el próximo 9 de enero, se ha abierto el periodo consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre cómo debe ser el nuevo Reglamento de Servicio de Transporte Urbano Colectivo. El gobierno local considera que el actual, de 1998, está obsoleto, y quiere actualizarlo para regular mejor las relaciones entre Consistorio, la concesionaria TUA y usuarios del bus, así como incluir un régimen sancionador.