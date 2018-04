«Va a ser un viaje inolvidable» Raúl Martín, Carmen Gallardo e Inés Martínez, los tres alumnos seleccionados. / MARIO ROJAS Tres alumnos ovetenses recorrerán el continente con una Beca Europa | Inés Martínez, del colegio Loyola, Raúl Martín, del Santa María del Naranco, y Carmen Gallardo, del Jovellanos de Gijón, son los asturianos elegidos D. LUMBRERAS OVIEDO. Domingo, 22 abril 2018, 01:53

Al empezar el proceso de selección para las prestigiosas Becas Europa, en el que compiten los 1.500 mejores expedientes de Bachillerato de toda España, es difícil pensar en estar entre los 50 que lograrán el galardón. Por eso, la incredulidad, la alegría y hasta lágrimas de emoción asaltaron a los tres únicos asturianos que pasaron el corte, todos ovetenses: Inés Martínez (del colegio Loyola), Raúl Martín (lugonense del Santa María del Naranco, las Ursulinas) y Carmen Gallardo (Jovellanos de Gijón).

Además de exigente, el proceso ha sido largo, de cerca de un año y medio. Tras haber sido elegidos entre los mejores de sus centros -los tres tienen una media de 10 en primero de Bachiller-, superaron sucesivas pruebas hasta que el pasado febrero, en Madrid, presentaron proyectos en grupo sobre cómo ayudarían en un campo de refugiados.

«Presentamos un proyecto para incorporar universitarios y profesores en paro, con conciencia social. Desarrollamos un horario y actividades. Estuvimos haciendo Skype todos los sábados», cuenta Martínez. «Y a las diez de la mañana», precisa Martín. Gallardo no era tan madrugadora, pero en su equipo presentaron también un proyecto de interés: «Tratamiento de residuos. Los orgánicos, a un biodigestor, y los plásticos venderlos a través de una cooperativa. También, dar un paso más allá en la salud menstrual».

Durante la estancia en la madrileña Universidad Francisco de Vitoria asistieron a charlas y talleres y conocieron a gente con la que compartieron inquietudes sobre el futuro. También visitaron la ciudad financiera del Banco Santander -el que sufraga las ayudas- y Martín tuvo la oportunidad de hacer una pregunta a su vicepresidente, el ovetense Matías Rodríguez Inciarte: ¿Qué opina de las corrientes antieuropeístas? «Dijo que no hay que buscar soluciones sencillas a problemas complejos», contó.

Ahora les espera un viaje de dieciocho días en julio por las principales ciudades universitarias europeas: Bolonia, Alcalá de Henares, Santiago de Compostela, Londres, Oxford, París y Heidelberg. Se trata de que estos bachilleres en la recta final entiendan «la esencia de la Universidad» y se adentren en «las raíces culturales de Europa», conociendo a profesionales de su campo con encuentros y charlas, para luego poner su talento al servicio de la sociedad. «Más allá de ir y estudiar para sacar un título, que te impliques y te enriquezcas», resume Gallardo. Al final, los recibirán los Reyes. «Va a ser un viaje inolvidable», prevé Martín.

Más allá de la aventura que les espera, los tres jóvenes hablan con entusiasmo de cómo el proceso ha mejorado sus vidas. «Conocí a un grupo de personas que ponían pasión en todo lo que hacen. Ahora valoro más los detalles de las cosas», dice Martínez. «La experiencia te llena. Es un punto de inflexión, ahora todo depende de ti. Aprendes la responsabilidad y el valor de llevar las cosas a término», apunta Gallardo. Martín se queda con que «ha sido un premio al esfuerzo».

A Ciencias

Los dos estudiantes en Oviedo tienen claro que quieren dedicarse a la Medicina, mientras que Gallardo duda entre la Bioquímica y las Matemáticas, pero sus campos no se alejan tanto y, por el camino, se han hecho amigos. Juntos esbozan lo que les gustaría que fuese su futuro. «Me fascinan las enfermedades neurológicas y cómo curarlas. Aportar mi granito de arena sería impresionante», cuenta Martín, con un familiar que sufre Alzhéimer. A Gallardo le gustaría «el mundo de la investigaciones en Neurociencias, con implicaciones sociales. Que mejores la vida de la gente en países que no sean tan privilegiados». Martínez concluye con esperanza: «De pequeña pasé por muchos médicos que me ayudaron un montón. Quiero devolver a la sociedad lo que la Medicina ha hecho por mí».