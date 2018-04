La vida en diecinueve relatos María Luisa Boyero, 'Marilí', finalista del concurso literario con su relato 'Flechazo de burros'. / ALEX PIÑA Dos usuarias de la residencia de El Cristo ganan un concurso literario a nivel nacional recordando pasajes de su niñez CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 21 abril 2018, 00:45

La premisa era clara: recordar una anécdota y escribirla en formato de relato literario. A este reto se enfrentaron diecinueve residentes y usuarios de la residencia de El Cristo. Hacerlo bien era importante. Se jugaban participar en el concurso literario 'Compartiendo recuerdos'. Un certamen a nivel nacional organizado por una empresa de alimentación clínica. De entre todas las historias de vida, dos fueron las seleccionadas para concursar, las mismas que se hicieron con el premio: Isabel Tamargo fue la ganadora y María Luisa Boyero, la finalista. Gracias a sus relatos la residencia de El Cristo recibirá 2.000 euros que invertirá en la compra de una licencia de uso para adquirir una aplicación para desarrollar la capacidad cognitiva de los residentes.

Isabel Tamargo se hizo con el premio a sus 89 años con un relato a modo de homenaje a su madre. Una mujer que perdió a su marido durante la guerra civil y tuvo que luchar por sacar a sus hijos adelante desde el bando de los perdedores, con todo en contra. En 'Época de guerra', como así tituló su relato, recoge el dolor de la pérdida: «Mi madre iba todos los días a ver la lista de los muertos, pero nunca aparecía. Yo abría tantas veces la puerta pensando que era mi padre...», escribió. La agraciada no pudo recoger el galardón al estar convaleciente en su casa. Sí lo hizo la finalista del concurso.

María Luisa Boyero apostó por un relato en clave de humor. El concurso se dividía en tres categorías. La entrañable, la atrevida y la divertida. 'Flechazo de burros' quedó finalista en la categoría de divertidos. No era para menos.

Marilí, como así le gusta que la llamen, plasmó negro sobre blanco una divertida anécdota que le ocurrió a sus 17 años «con la burra 'Cuca', muy mansa y de color gris» un día que iba a repartir leche cuando se toparon con un burro en mitad del camino. «Había que estar allí para verlo. Yo a caballo de 'Cuca', ella empezó a relinchar y alzar las patas de atrás como si no hubiera un mañana y de repente, todo se precipitó: el burro se puso encima de ella, la leche se derramó y yo caí por los suelos. La 'Cuca' se largó con el burro y a lo lejos se oían los relinchos amorosos de los dos». Marilí fue la encargada de leer todo el relato y no pudo contener la risa mientras lo hacía. Tras recoger el premio confesó que «a mí siempre me gustó escribir», tanto es así que no perdió la ocasión para sacar de su bolso decenas de poesías. «Me encantan los poemas de amor», dijo esta apasionada de la literatura que agradeció a los profesionales de la residencia su labor. «Son mi familia, sobre todo las auxiliares que siempre llevan una sonrisa por bandera».