SOS Viejo Hospital lleva carbón al alcalde y a la edil Ana Rivas

«Hemos recibido muchas cartas de vecinos de Buenavista para que les llevemos carbón por no haber hecho el centro social provisional para los mayores del barrio». Tres miembros de la plataforma SOS Viejo Hospital, vestidos de Reyes Magos, se acercaron ayer hasta el Ayuntamiento para entregar el carbón que, aseguran, merece el gobierno local por no cumplir sus compromisos para revitalizar la zona tras el cierre del centro hospitalario. Los mayores reproches se los llevó el alcalde, Wenceslao López, porque «tuvo muchos meses y 200.000 euros» de presupuesto para haber puesto en marcha el centro social provisional que reclama la plataforma para los mayores del barrio: «Tuvo la oportunidad, tuvo el dinero y no lo hizo», expresó Melchor, que hizo de portavoz de estos tres magos reivindicativos.

También quedó en el tintero, la segunda fase del parque del Truébano, «paralizada porque el presupuesto es muy pequeño y nadie quiere hacer la obra», una cuestión de la que de nuevo hicieron responsables al alcalde y a Ana Rivas, concejala de Parques y Jardines. En cualquier caso, la plataforma insistió en que «nos tendrá a su lado» para todos los proyectos que presente el equipo de gobierno para la zona, como recuperar ya Silicosis para una residencia, pero «el caso es que tuvo el dinero y el tiempo» y no hizo el centro social, insistieron. Los magos, eso sí, no pudieron entregar el carbón al alcalde, que en ese momento brindaba con los de Oriente en el Campoamor, y lo dejaron a la puerta de las consistoriales.

Los integrantes de la plataforma SOS Viejo Hospital ya habían entregado a Aliatar su carta. En ella pedían que durante los doce meses de 2018 se construya el centro social para que los más mayores de El Cristo dejen de pasar el invierno atechados bajo la marquesina del autobús de la calle Julián Clavería. Vamos, para pedir lo que no les trajeron este año.