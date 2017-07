SOS Viejo Hospital suspende la fiesta del Carmen por el abandono del parque del Truébano

No habrá fiesta del Carmen. La plataforma SOS Viejo Hospital no recuperará la celebración que tradicionalmente acogía el barrio y que desapareció hace décadas. No lo hará, avanzó en un comunicado, «por el abandono del parque del Truébano por parte del Ayuntamiento».

Culpa de la situación al alcalde, Wenceslao López, porque «fue quien firmó con el Principado un acuerdo donde se comprometía a cuidar del parque; y ahora no puede mirar a otra parte y reírse de los vecinos de Buenavista y El Cristo».

El descontento de la plataforma es sabido por el equipo de gobierno, ya que, sin ir más lejos, hace escasos días miembros de la plataforma depositaron a las puertas de la Casa Consistorial los rastrojos recogidos durante la última sextaferia organizada por la vecindad para adecuar el parque.

Para ellos, a pesar de las promesas, nada ha cambiado: «Nuestros barrios están abandonados y las necesidades siguen siendo las mismas. El Principado tiene que resolver la seguda fase del parque del Truébano para finales de año, y el Ayuntamiento tiene que encargarse de su mantenimiento como hace con el resto de parques de la ciudad».

Por otra parte, la plataforma quiere reunirse con el edil Roberto Sánchez Ramos para saber «qué va a ser de la romería del Cristo, recuperada el año pasado gracias a nosotros».