«Villa Magdalena solo tiene dos salidas: la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas» El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ayer en La Lupa de Canal 10. / SIMAL El alcalde afirma en La Lupa de Canal 10 que espera aclarar el expediente para que no queden «impunes» las «gravísimas omisiones» G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:33

«La expropiación de Villa Magdalena solo tiene dos salidas: la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas». El alcalde, Wenceslao López, visitó ayer el programa La Lupa de Canal 10 y en una entrevista con Juan Neira se reafirmó en su intención de que las «gravísimas omisiones» en el expediente de expropiación del palacete «no queden impunes». Para ello, en los próximos días, formulará unas aclaraciones a la propuesta de la instructora para tratar de acotar el debate, «fijar el foco» de la funcionaria, con el fin de que «comprenda que los hechos superan con mucho una simple responsabilidad contable, hay una responsabilidad patrimonial evidente en esas omisiones» cometidas por anteriores equipos de gobierno.

López volvió a mostrar su desacuerdo con las conclusiones del expediente que él mismo ordenó instruir hace medio año para aclarar si hubo responsabilidades patrimonial de los que fueron alcalde o concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos entre 1998 y 2008, Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo.

Mostró, en especial, su disconformidad con la opinión de la instructora acerca de que lo se le pedía no era investigar una responsabilidad patrimonial sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable» y que el Tribunal de Cuentas ya había rechazado en dos ocasiones su existencia. «Hay hechos posteriores, cuando el Tribunal de Cuentas se pronunció era cuando se negociaba aquel convenio amistoso con el que se pagaba a Comamsa con aparcamientos y otros bienes», recordó.

Solo el año pasado, «cargamos al presupuesto 45 millones de euros para pagar Villa Magdalena», precisó y animó a «la ciudadanía a imaginarse todo lo que se puede hacer con 45 millones de euros: 10 polideportivos de 4,5 millones de euros cada uno o invertir 10 millones en renovaciones de cuatro barrios y dejarlos como nuevos».

No es el único asunto que ocupará las próximas semanas de su agenda. Wenceslao López aseguró ayer que, de cara a la próxima reunión del Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa, el Consistorio estará en condiciones de demostrar que es el propietario legítimo de casi 30.000 metros cuadrados de los suelos de la antigua fábrica de armas de La Vega. «Y es importante, porque Defensa ha aceptado que no va a discutir en los tribunales la propiedad de aquellos terrenos que podamos probar como nuestros y eso no va a ser el 20%, va a ser casi el doble».

El Ayuntamiento, explicó, ya ha reunido «al 90%» la documentación necesaria para demostrar sus derechos sobre esos suelos, que, «además son los de mayor valor, donde están el claustro o la capilla, el núcleo original de la fábrica y más próximo al centro urbano». Documentos, expuso, entre los que se encuentran las actas de las cesiones al entonces Ministerio de la Guerra para el establecimiento de la factoría hace más de 150 años. La legislación, además, establece la cesión de un 10% del resto en favor del Ayuntamiento «y en la parte restante habrá cesiones también para uso y disfrute», aunque admitió que es perfectamente legítimo que Defensa tenga derechos económicos o edificables sobre el resto de la parcela, con las salvedad de que la potestad para ordenar los terrenos es del Ayuntamiento y de que habrá que tener en cuenta qué elementos son finalmente protegidos. Para el alcalde, los más positivo es el clima de entendimiento con el Ministerio, «un buen punto de partida, pero conviene ser claro, llevará su tiempo». Entre otras cuestiones por la necesidad de redactar una plan especial, precisó.

El bulevar y Montoro

El alcalde también abordó los planes inmediatos para el bulevar de Santullano, cuya reordenación, admitió, costará más de los 20 millones que tiene como financiación prevista. Recordó que se trata de una zona enorme, medio millón de metros cuadrados, y aunque esos 20 millones bastarán para cambiar la cara a la zona, «habrá que seguir haciendo cosas». No quiso polemizar con el lago de la propuesta ganadora, sostuvo que generaría «una paisaje idílico», pero que el proyecto tiene que pulirse y ajustarse, también en cuanto a los aparcamientos y otros aspectos, precisó.

En realidad, recordó que todo el urbanismo de Oviedo está en revisión, porque «hay mucho que tejer, se ha construido en contra de la gente». La futura adaptación del PGOU deberá buscar soluciones para la Ronda Sur, «que cortó la ciudad en dos», integrar la zona rural, mejorar las comunicaciones entre los barrios y abrir la puerta a nuevos modelos de movilidad.

Todo estará en marcha este año, junto con un presupuesto que incluye 32 millones de euros para inversión y que el alcalde, admitió, que puede generar dudas en el Ministerio de Hacienda. López recalcó que no cree que Montoro vaya a intervenir el Ayuntamiento: «No hay ninguna razón económica, si lo hace es por razones políticas». Recordó que a su llegada al gobierno, la ciudad debía unos 100 millones de euros, «pero a finales de año deberemos 50, pese a todas las minas que nos ha dejado el PP. Es una cuarta parte de los ingresos corrientes». El primer edil defendió que, «por experiencia», el equipo de gobierno ha decidido incluir todas las inversiones en el presupuesto pese a incumplir la normativa de Hacienda, por ser más eficaz que incorporar luego las obras en el remanente. «Lo que haremos será modificar la financiación en ese momento».

En lo «fundamental», como en la aprobación de los presupuestos o en el apoyo a las políticas sociales, el tripartito «está funcionando», aunque haya discrepancias «que se magnifican», sostuvo el alcalde, que admitió que «en los últimos meses, hay más tensión, como era previsible». Por él, el tripartito no se romperá, «la confrontación es estéril, estamos trabajando para la ciudadanía y el diálogo». Una consecuencia, dijo, es la 'pacificación de la AMSO': «Entendía que si predicábamos el diálogo en el Ayuntamiento, también debíamos hacerlo en nuestra propia casa y no debía de haber más de dos candidaturas» a la secretaría general. Hubo una solo, «gracias a la generosidad de las otras opciones», resumió.

De candidaturas en general para la Alcaldía en 2019 prefirió no hablar. «Caunedo está en una situación de debilidad, pero quien tiene que arreglarlo es el PP». De la suya en particular, se limitó a señalar que «en política, yo no descarto nada». No lo negó.