«La violencia machista no es una lacra ni una enfermedad, es estructural» La líder de Somos Oviedo durante la entrevista. / MARIO ROJAS Taboada valora el Pacto de Estado contra la violencia de género J. C. A. OVIEDO. Domingo, 7 enero 2018, 01:43

Sobre la mesa del despacho de Taboada, aparte de pilas con los diarios de los úlimos días, descansan vasos que se utilizaron en pasadas fiestas mateínas con el lema 'San Mateo libre de agresiones machistas'. La charla, de hecho, comienza preguntando a la vicealcaldesa por los sucesos de la última semana, con la aparición del cuerpo de Diana Quer y, previamente, la ratificación por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Sin embargo, la edil ve «un futuro nada halagüeño» para desarollar políticas municipales en este ámbito si «el Estado no nos dota de fondos»

-El pasado 27 de diciembre se ratificó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cómo lo valora?

-El futuro no es nada halagüeño porque falta que el gobierno central lo dote de presupuesto real. A día de hoy, los municipios no tenemos un euro destinado a luchar contra la violencia de género. Este Ayuntamiento llevó a Pleno que nos suministraran fondos para aplicar politicas contra las violencias machistas porque somos la administración más cercana a la ciudadanía. La que conocemos de primera mano la situación de las mujeres y la que podemos abordar sus problemas con mayor eficacia.

-El año pasado murieron 52 mujeres a manos de sus parejas, ¿se pueded hablar de lacra?

-A mí no me gusta hablar de lacra porque no es una enfermedad. No es algo ajeno a la estructura social y política. Esto es otra cosa, una que está imbricada en la estructura patriarcal de la sociedad en la que no se estan cambiando ni los roles ni las formas de entener la igualdad entre hombres y mujeres.

-¿Por qué se llega a veces al proceso de tratar de criminalizar a las víctimas?

-Es lo de siempre, como ha pasado con el reciente caso del asesinato de Diana Quer. Durante el proceso de investigación se habló de que si salía mucho o poco o dejaba de salir. También pasó con la violación en los Sanfermines. Esto es debido a una sociedad patriarcal en la que no se entiende que cuando las mujeres salimos a la calle, reclamamos nuestro espacio y que se respete nuestros cuerpos. El sistema se defiende así, intentando poner la culpa sobre las victimas.