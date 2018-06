Compras europeas para el presidente de Angola Parte de la comitiva del mandatario se desplazó por Europa con su avión auxiliar para visitar zonas comerciales ALBERTO ARCE Sábado, 2 junio 2018, 00:54

A Joao Lourenço, presidente de Angola, no se le ve casi en ningún momento durante su visita a Asturias. Lo cierto es que si existe una sola palabra que pudiese caracterizar el paso de este dirigente político por Oviedo es 'discreción'. Alojado en el Hotel de La Reconquista, el mandatario angoleño no se ha dejado ver en más de un par de ocasiones. Personas conocedoras de su itinerario en Oviedo afirman que Lourenço no sale de su habitación en casi ningún momento y, si lo hace, solamente se relaciona con su personal privado. Ni siquiera su mujer pasa todo el tiempo con él en la estancia de lujo.

Lo que también se sabe de su visita es que parte de su séquito se desplazó ayer por Europa para visitar zonas comerciales. Lo hizo en un avión auxiliar, más pequeño que el lujoso aparato con el que la comitiva aterrizó en Asturias. También que durante estos días tanto él como su esposa han visitado la clínica de los Vega y el Centro Médico.

El gerente del restaurante Del Arco, en el que comieron el pasado jueves Lourenço y sus acompañantes, daba algún detalle: «Nos sentimos satisfechos del trabajo realizado con un cliente de esta magnitud». Asimismo señaló que «la asistencia de una personalidad de este tipo es, cuando menos, un verdadero gancho publicitario para el local» y que agradecen la confianza prestada.