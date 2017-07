Los visitantes ponen al mal tiempo buena cara Carlos Fernández y Lucía Suárez, con sus hijos Paula y Juan. / PIÑA CECILIA PÉREZ oviedo Lunes, 10 julio 2017, 04:02

Los del norte buscan el sur para «secar» y los del sur buscan el norte para «descansar». Porque eso de dormir con la manta, llevar la rebequina en el bolso por si refresca y mojarse con el orbayu son placeres que saben valorar como nadie quienes llegan a Oviedo huyendo del calor. ¿Pero conocen realmente a qué se exponen? EL COMERCIO ha examinado a los turistas que eligieron Oviedo como destino de sus vacaciones para conocer cómo andan sobre vocabulario climatológico asturiano.

De León llegó la familia Fernández González y a pesar de residir en la comunidad autónoma vecina no anduvieron muy avispados cuando, por ejemplo, se les preguntó si sienten que fai un cutu qu´escarabaya´lpelleyu. «Ni idea, repítemelo otra vez», suplicó entre risas Paula Fernández. Hasta tres veces tuvo que escuchar la frase para adivinarlo: «Ya sé, ya sé lo que es. Significa que hace frío».

Primera prueba superada. Sin embargo Carlos Fernández falló cuando se le indicó que igual un día de estos va a mallar aunque no lo parezca. «Ni idea de lo que significa», aseguró este leonés. Normal, teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas para los próximo días, es lógico que no intuyese eso de que mallar es que el sol pegue con tanta fuerza que produzca hasta fatiga.

Tal vez porque los días grises y lluviosos, como el de ayer, invitan más a pensar en rellumar que en otra cosa. «¿Eso significa que está lloviendo?», preguntó Juan Fernández. Pero erró. Lo intentó con el granizo pero también falló porque rellumar es relampaguear. La prueba no la superaron pero «hemos aprendido palabras nuevas», aseguraron mientras se preparaban para una foto de familia en la plaza de la Catedral. Lo mismo que la familia Baquero Calero que llegaron desde Badajoz a Oviedo para huir de los calores extremeños. «La temperatura es ideal aunque echamos de menos el sol al levantarnos». Pero esto es Asturias.