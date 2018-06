Voces jóvenes para empezar el verano Las formaciones, en la plaza de la Catedral durante su actuación / FOTOS: A. PIÑA Los coros infantil y juvenil de la Fundación Princesa dan un animado concierto en la plaza de la Catedral D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 22 junio 2018, 04:34

En medio de un comienzo de verano gris y de llovizna, las voces del Coro Infantil y el Juvenil de la Fundación Princesa de Asturias iluminaron la plaza de la Catedral y calentaron los corazones de las decenas de personas que se acercaron a escucharlos. Se lanzaron a la calle para celebrar, con un concierto, el Día Internacional de la Música. Su repertorio era variado y animado, desde la 'Cubanita' de Eva Ugalde, que bailaron en parejas, hasta la celebérrima canción de 'El Rey León', en inglés, 'The circle of life'.

¿Hubo mucha preparación? «Bueno, más o menos, pero bien», respondía Patricia Combarro, de 10 años. A su lado, muy inquieto, Bruno Villanueva, de solo 8, explicaba que actuar «es divertido» y que para acceder a la agrupación «tienes que ir a hacer una canción. La mía fue 'Cumpleaños feliz'». Los pequeños están acostumbrados ya a los muchos aplausos que recibieron. «Viene mucha gente», aseveró Mario Aires, también de 8 años.

Los mayores también disfrutan del coro, como Marina Valdés, de 21 y estudiante de Ingeniería: «Son dos horas que pones la cabeza en otro lado, viene muy bien. Estoy encantada de la vida».

El público estaba más que satisfecho. «No entiendo de música, pero da gusto oírlos cantar, y es muy variado», comentaba Conchi González. Junto a ella, Jorge López recordaba su actuación el año pasado en 'Carmina Burana' con Oviedo Filarmonía, que «fue impresionante». La traca final fue 'All of me' y el celebérrimo 'Hallelujah' de Cohen.

Más tarde y más lejos, en la Iglesia de Santo Domingo, el coro de adultos ensayó el programa de música sacra que interpretarán hoy a las 20 horas. Se suman los actos de los 500 años de la orden en Oviedo.