Wenceslao López pretende «dejar en marcha» este año los planes de El Cristo y La Vega Silvino González y Wenceslao López, ayer. / MARIO ROJAS «Hay quien tiene ocurrencias pero con eso no se puede gobernar. Gabino también las tenía y así estamos», afirmó el alcalde JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 26 mayo 2018, 00:14

Hay trenes en la vida que no se pueden dejar pasar. A falta de triple hilo en la variante, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, quiso ayer arrancar la locomotora y «dejarla puesta en marcha» en el año que queda de legislatura para dos de los proyectos que la ciudad tiene en la rampa de salida: la reordenación del ámbito de El Cristo-Buenavista y la reversión de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. «Aunque luego tarden veinte años en ejecutarse», fió para largo, a varias legislaturas vista, pero al menos «lograr poner la primera piedra» y que no se puedan parar.

Lo hizo en una comparecencia en la Casa del Pueblo donde presentó un manifiesto común a todos los ayuntamientos del país en los que gobiernan, coaligados o en solitario, partidos socialistas y que lleva de título 'A un año de las elecciones municipales'. Lo que iba a ser un repaso a las propuestas del PSOE para la gestión municipal, «la más importante y democrática», afirmó el primer edil, quedó trastocada por la actualidad nacional y la corrupción. Toda la intervención del alcalde quedó marcada por un alegato contra la corrupción con la que inició su intervención. «O el abismo o la -moción de- censura», desafió, brindando su apoyo a Pedro Sánchez.

En cuanto al repaso que dio a los tres años de gobierno junto con Somos e Izquierda Unida, López se dio por «satisfecho», teniendo en cuenta «las condiciones terribles» en cuanto a personal se refiere y a la imposibilidad de usar el superávit salvo para inversiones. «Si la jornada laboral de un alcalde durara ocho horas, cuatro las pasaría arreglado asuntos que dejaron otros», afirmó, antes de enumerar lo heredado: «El Asturcón, la SOF, el spa del Naranco, el Calatrava o Villa Magdalena».

De las otras cuatro horas de trabajo sacó pecho aludiendo a la remunicipalización del servicio de Recaudación. «Aquello que iba a ser un caos y ahora nos ahorramos cuatro millones», afirmó. Antes había explicado que la privatización de servicios públicos era una sibilina «forma de corrupción» y recuperarlos una tarea a acometer porque el «dinero público es sagrado y se obtiene del esfuerzo de los ciudadanos para obtener igualdad».

Entro otros logros del mandato, aludió al aumento en gasto social, al recorte de la deuda en 20 millones de euros, de 100 a 80, habló de la contratación de trabajadores temporales -aunque lamentó la precariedad que esto supone-, las revisiones del plan de Movilidad y el Plan de Ordenación, las mejoras en servicios de limpieza y asfaltados en los barrios, y la próxima renovación de «mogollón de líneas de autobús», para hilaridad de Diego Valiño, Ricardo Fernández y Ana Rivas, que le acompañaban en la comparecencia.

El «diálogo» como identidad

«Tres años de gobierno municipal pasan en un suspiro pero cada día es una eternidad», aseveró de los 1.000 días pasados desde que asumiera el bastón de mando. Tras las discrepancias públicas de los últimos días de varios de los concejales y él mismo, quiso dejar claro que «el gobierno nació con el diálogo y la colaboración entre tres partidos que pelean por el mismo espacio». El equilibrio es «difícil» y a veces «hay quien tiene ocurrencias. Pero una ocurrencia no es una idea y se gobierna con proyectos. Gabino tuvo muchas y así estamos», sentenció. Aseveró que el disenso en el tripartito «no ha puesto en peligro ninguna decisión importante para Oviedo». Un diálogo que, recordó, es también «con el exterior sea del color que sea». Bien el Principado, la Universidad, Fomento o Defensa.

En el debe situó el plan del Naranco. Y en el tintero, el bulevar de Santullano, al que no aludió en toda la intervención. Acerca de optar a un segundo mandato, López se puso en manos de su partido: «No me creéis, pero no he gastado ni un segundo en pensar en junio de 2019».