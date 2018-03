«Al Calatrava le falta algo para ser perfecto: elevarse y desaparecer» 'Loulogio' ayer con el público de su monólogo. / HUGO ÁLVAREZ Isaac Sánchez, 'Loulogio' 'Youtuber' y humorista: «'YouTube' me ha traído unas cosas y me ha quitado otras. He perdido privacidad, ganas el cariño de la gente y tu 'hobby' es tu trabajo» DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Domingo, 25 marzo 2018, 03:07

Charlar un rato a solas con 'Loulogio' es tarea difícil. Decenas de chavales lo paran para sacarse una foto o solamente tocar a su 'youtuber' favorito. Acepta siempre: sabe que se debe a su público. Conseguido al fin, se descubre a Isaac Sánchez (Barcelona, 1983), un profesor de Dibujo convertido en humorista que abandonará a su personaje este año.

-¿Improvisa algo sobre Oviedo?

-Hablemos del Calatrava. Lo que más me llama la atención de Oviedo es lo bien integrado que está su edificio. Solo le falta una cosa para ser perfecto: que un día se eleve y desaparezca de la vista de todos para siempre. Sería una buena broma.

-¿Cómo encuentra la ciudad?

-Me encanta, siempre me ha gustado. Me trae buenos recuerdos y sensaciones, no puedo decir malo de esta zona; siempre que puedo vengo. La gente me trata con cariño, son todos muy locos. Me siento en casa.

-¿Y la Cometcon?

-Tiene algo que no tienen otras convenciones: la gente se involucra y participa mucho. Es increíble la forma en que todos se sienten parte de esto. Hay mucha energía. Es lo que hace que sea especial, la gente lo vive como en muy pocos sitios.

-¿Qué tal está ser 'youtuber'?

-Bien, me ha traído unas cosas y me ha quitado otras. He perdido privacidad, incluso identidad. Ganas el cariño de mucha gente, la visibilidad, tu 'hobby' es tu trabajo... son cosas muy valiosas.

-Son referente para mucha gente, sobre todo joven, ¿cómo lo lleva?

-A veces me dicen: 'Loulogio, he crecido con tus vídeos'. Me pongo de rodillas y pido perdón. Nadie debería crecer con la influencia de un 'youtuber', y menos, la mía. No hay ningún filtro en 'YouTube', se dicen cosas de las que te arrepientes. Tendríamos que intentar un vídeo de 'vamos a divertirnos' y otro de 'hay más cosas en la vida'. Debería ser una ventana para animar a los chicos a leer y a ampliar su mundo.

-¿Un vídeo que borraría y otro que guardaría?

-Guardaría para siempre 'No fumes marihuana' porque fue maravilloso grabarlo. Algunos doblajes me parecían de mal gusto porque no se entendían y los he borrado.

-¿Cómo se le ocurren sus vídeos?

-Ni lo sé. Me pongo a ver cosas, de repente se me ocurre algo y grabo.

-¿Le paran y le gritan 'batamanta'?

-Sí, y me suelen decir que les gusta mi trabajo. Es maravilloso.

-¿Le han regalado alguna?

-Los fabricantes no, pero la gente sí: tengo de todos los colores.

-También es monologista.

-Llevo muchos años y no es comparable a nada. Me gusta desde pequeño. El contacto directo sin red con el público lo echaré de menos.

-¿Había una burbuja en 'YouTube' que se ha roto?

-Está en ello, los 'youtubers' aparecen y desaparecen más rápido. Queda cuerda para rato, pero es inestable. Solo los más 'top' pueden vivir de ello, no es rentable.

-¿Por qué se retira de 'Loulogio'?

-Para concentrarme al 100% en mi cómic. Quiero ser un buen dibujante y dejar un legado.

-Hoy presenta su cómic, 'Taxus'.

-Es una aventura fantástica ubicada en la mitología cántabra, que habla de la miseria humana y las segundas oportunidades. Tiene mucho de mí, es la primera parte.

-¿Qué más le gustaría hacer?

-Baile en barra y macramé.

-¿Su retirada tiene vuelta atrás?

-Si la tiene, sería mala señal, porque la he cagado. ¿Quién sabe?