«La Zarzuela y el festival de Danza no cuentan con el apoyo del equipo de gobierno»

«Es una vergüenza que a quince días de comenzar el festival de Zarzuela y a mes y medio de que arranque la programación de Danza, el equipo de gobierno aún no ha puesto a venta los abonos ni las entradas para acudir a estos espectáculos». Son palabras de María Ablanedo, concejala del Partido Popular, y que ayer a través de una nota de prensa criticó la falta de apoyo del Ayuntamiento hacia estas actividades culturales.

«Ambas programaciones no cuentan con el respaldo del gobierno local en los presupuestos de 2018», según señaló y después añadió que la programación de música teatral no recuperará la tercera sesión perdida hace dos años durante los próximos meses. «Dicen que no hay público para realizar esta función, pero nosotros creemos que es un milagro que el Teatro Campoamor logre llenarse a pesar de los impedimentos que se pone a la gente», explicó.

Otra de las preocupaciones que Ablanedo mostró es que el festival de Danza sufrirá este año dos recortes: «Ha habido una disminución en el presupuesto. Se prescindirá de la actuación de una compañía y se suprimirá la música en directo de uno de los ballets», comentó después de que el viernes el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, informase sobre este cambios en la comisión de la Fundación Municipal de Cultura.

Ante esta situación, Ablanedo solicitó más inversión para poder volver a la categoría cultural que tenía Oviedo hace tres años y también para que los nuevos públicos acudan al Campoamor. «Las partidas presupuestarias que se destinen no solo permitirán mantener el nivel conseguido, sino que esta inversión también tiene que crear nuevos públicos», comentó. Asimismo, solicitó «respeto» hacia ambas programaciones y espera que estos recortes se recuperen los próximos años.