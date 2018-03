Zorman: «Muy pocos 'youtubers' tienen una vida cómoda»

Con la cámara apagada, el 'youtuber' cómico Norman Vivas (Sevilla, 1988) es un hombre tranquilo y serio. Pero, al empezar a hablar, desprende simpatía.

-¿Cómo empezó?

-Fue hace seis años. Estaba en paro, estudiando por mi cuenta desarrollo de videojuegos, y YouTube estaba poniéndose de moda. Se me ocurrió subir vídeos como una excusa para aprender edición musical y de vídeos. Siempre me gustó la comedia y pasé por muchas etapas de tribus urbanas.

-¿Cuál es su proceso creativo?

-Busco un tema de moda, compongo primero la música y después la letra. Hago el guión técnico de aquella manera, grabo y edito.

-¿Qué tal se vive de 'youtuber'?

-Al principio muy bien, pero a día de hoy bastante mal. Solamente con la publicidad de YouTube no me da para vivir, casi todo se va en autónomos. Me busco las habichuelas con eventos y publicidad de marcas; debido a ciertas polémicas no me salen muchas.

-¿Le ha traído problemas sus vídeos de críticas a grupos?

-Sí, desde el primer vídeo: raperos, canis... La última fue el feminismo, es un tema muy delicado y sabía a lo que me exponía. Pero mi filosofía es que la libertad de expresión está por encima de todo. Me gusta hacer comedia y no tengo nada en contra de lo que toqué.

-¿Se arrepiente de algo?

-No me siento orgulloso de cómo expliqué 'Feminista moderna', sonaba como una excusa.

-Ahora está en un videojuego.

-Estoy con un socio montando una empresa, es un juego de móviles a punto de salir. Tiene algo que ver con mis vídeos.

-Ahora los niños quieren ser 'youtubers', ¿por qué?

-Es una cosa muy atractiva, son las nuevas estrellas del rock. La realidad es que muy pocos pueden tener una vida cómoda. No lo aconsejo, es un mundo repleto de altibajos y con una fecha de caducidad. Es aleatorio que puedas triunfar con ello.

-¿Cree que pueden adquirir malos valores por algunos vídeos?

-Sí, pero es como todo. En los 70 u 80 ciertas estrellas de rock, que eran referentes, hacían cosas inadecuadas con drogas.

-¿Cómo ve la Cometcon?

-Muy bien montado, el sitio es súper bonito. Por fuera es una pasada. El trato es perfecto.

-¿Algo que quiera hacer?

-Lo típico, probar el cachopo. Aquí se come muy bien. De la ciudad todavía no he visto nada, no me va el 'turisteo' y soy friolero.