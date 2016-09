Del Sonorama a Llanes

Aquel que piense que la fórmula del Dúo Dinámico está agotada, se equivoca. Porque a Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, Ramón y Manolo, no solo los avalan 57 años de carrera, sino que llegan de triunfar en el Sonorama, el festival más importante del pop-rock de la música española actual. Así que, si usted quiere ver sobre el escenario a estos dos monstruos que, a sus casi 80, acaban de poner a bailar a miles de modernos con sus ritmos sin pretensiones, a la una de la madrugada del sábado al domingo podrá disfrutarlos en un concierto organizado por el bando llanisco de La Guía. Nos los cuenta Ramón (el alto).

–¿Qué tal en el Sonorama?

–Fue una actuación memorable y nos dio la oportunidad de conocer a grupos como Love of Lesbian, Amaral o Miss Caffeina, que nos encantaron. Fue muy divertido poner juntos a los ‘indies’ de ahora con los primeros, que fuimos nosotros.

–¿Por qué lo dice?

–Porque fuimos independientes como nadie. Lo hacíamos todo: elegíamos las canciones, cómo íbamos a vestir... Y, además, grabábamos vinilos.

–Incluso coloreaban las portadas de los discos para que aparecieran aquellos famosos chalecos rojos...

–Sí, sí, claro. Ahora los lleva hasta Beckham, pero, en aquel momento, era un vestuario muy fresco y muy divertido. Llevamos la alegría y el twist a la música en plena posguerra y me acuerdo que nuestros primeros jerseys nos los tejieron nuestras madres.

–Se conocieron en una fábrica de motores de aviación.

–Así es, porque los dos veníamos de familias humildes y trabajábamos para ganarnos la vida. En aquella época, a Manolo le gustaba el jazz y yo era más de los boleros de Los Panchos y de las jotas (Risas).

–Y el éxito les llegó en un programa de radio un Día de los Inocentes.

–Aquello sí que fue una verdadera inocentada (Se ríe). Fíjate que seguimos juntos hasta el día de hoy. Nuestro secreto es que hemos sido independientes y que le hemos dado mucho valor a nuestra vida personal. No estábamos dispuestos a triunfar a toda costa.

–¿No se cansan de cantar siempre las mismas? Que si ‘Oh, Carol’, que si ‘El final del verano’...

–Es que, si cantásemos otra cosa, la gente nos las reclamaría. Somos prisioneros de nuestro repertorio y eso está muy bien, porque, afortunadamente, vivimos de él. ¿Te imaginas que Sinatra no cantase ‘Strangers in the Night’? Pues nosotros lo mismo.

–¿Cuántos años tiene ahora aquel amor que tenía quince cuando le compusieron esa canción?

–Nuestro éxito es que las chicas que entonces tenían quince, en nuestros conciertos vuelven a tenerlos.

–También habrán cuajado cientos de parejas gracias a sus temas en los guateques.

–También. Y, de hecho, hay un montón de ‘maricármenes’ gracias a nosotros (Ríe).

–¿Ustedes ligaron mucho antes de sentar cabeza?

–Algo. Me acuerdo que vivía en un segundo y a las ocho de la mañana ya estaba un montón de chicas haciendo cola en el portal. Y, así, cada día. Había niñas de doce años y mis padres salían a la puerta y, después, se iban.

–¿Se pelearon por alguna?

–Alguna vez. Pero, en lo sucesivo, intentábamos no fijarnos en la misma (Risas).

–¿Ysus mujeres eran primero sus fans?

–Se hicieron fans cuando nos conocieron (Risas).

–Pero llegó el franquismo.

–Sí. Ycon él sufrimos censura y críticas. Con ‘Quince años’, por ejemplo, hubo quien dijo que era un atentado a la juventud.

–Creo que el Generalísimo nunca les invitó a las fiestas que montaba en El Pardo para el artisteo.

–Quizá éramos demasiados modernos. Pero luego nos enteramos de que a su hija le gustábamos.

–Cuando el dictador feneció, ustedes se retiraron.

–Eran los tiempos de la canción protesta, que eran una paliza, con unos señores con caras largas. Había 2.000, pero solo dos o tres eran buenos:Serrat, Víctor Manuel, Raimon... Lo nuestro dejó de interesar. Nos preguntaban cosas como:¿Cuál es el mensaje de ‘Perdóname’?Pues, ¿cuál iba a ser? (Se ríe).

–Entonces, se dedicaron a componer para otros.

–Sí. Compusimos para Rosa León, Los Chunguitos, Camilo Sesto, Ángela Carrasco, Nino Bravo, José Vélez, Isabel Pantoja, ‘Soy un truhán’ para Julio Iglesias…

–Y, de hecho, confesaron que a este último alguna vez le llevaron las maletas.

–Es que, cuando dejas de ser cantante, pierdes el estatus que tenías. Ya nosotros nunca se nos cayeron los anillos por tener que trabajar.

–Compusieron ‘La, la, la’. ¿Cuándo volveremos a ganar Eurovisión?

–No vamos a ganar porque se ha convertido en un espectáculo de luz y de color, de banderitas... El artista y la canción son lo de menos. Y, luego, está muy politizado. Los países balcánicos se votan entre ellos aunque se estén matando.

–Eso sí: cuando les propusieron volver, lanzaron un órdago en toda regla.

–Preguntamos que cuánto cobraban Serrat o Víctor Manuel y nos dijeron que un millón de pesetas. Yno nos dieron el millón, pero sí 900.000, que era una pasta.

–Como buen catalán, aceptó. ¿Qué va a pasar con la independencia?

–Eso es una trampa en manos de unos pocos.

–¿Lo de dedicarse a mirar obras como jubilados no entra en sus planes?

–Retirarse es morir un poco. Ynosotros nos divertimos haciendo esto y viajando a lugares como Asturias, donde tenemos grandes amigos como Danny Daniel.

–¿Ahora tocarían para algún político?

–Eso ya no se lleva. Aunque a nosotros nos llamaron todos para que actuásemos en las primeras elecciones y dijimos que no.

–¿Qué canción le dedicarían a Mariano Rajoy?

–Sin duda, ‘Resistiré’. La de Pedro Sánchez es ‘Quisiera ser’ y la de Albert Rivera, ‘Perdóname’.

–¿Qué artistas les gustan además de los ‘indies’?

–Alejandro Sanz es muy grande. Y Pablo Alborán, aunque le recomendaríamos que acortase la duración de las canciones.

–¿Yustedes qué quisieran ser de mayores?

–Te lo diremos cuando lleguemos (Risas).