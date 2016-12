Los primeros regalos de las fiestas

Quiere la tradición que en las fechas que ahora comienzan nos endulcemos un poco la vida con turrones o casadielles, regalos y buenos deseos. También con música. Los conciertos extraordinarios de Navidad son una cita imprescindible en el calendario de cualquier melómano o mortal con propensión a ser feliz escuchando la ejecución de una partitura. Recorremos algunas de esas citas musicales de los próximos días.

Recitales navideños Covadonga: Coro Sinfónico y Orquesta Filarmónica de Asturias. Obras de Haendel, Bach, Vivaldi y villancicos tradicionales. Director: Pablo Camblor. Basílica de Covadonga. Domingo día 25, 18.30 horas. Gijón: Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar. Villancicos. Director: Santi Novoa. Iglesia de San José. Domingo 25 a las 20.30 horas. Conjunto vocal e instrumental Tedeum. Obras de Haendel, Bach, Pachelbel y Praetorius. Director: Antonio Hedrera. Iglesia de San Pedro. Lunes 26, 20 horas. Oviedo: OSPA y Coro de la Fundación Princesa de Asturias 'El Mesísas' de Haendel. Director: José Esteban García Miranda. Auditorio Príncipe de Asturias. Hoy, 20 horas. Avilés: Recital de villancicos. Parque de las Meanas. Hoy, 19 horas. Coro Cantoribus: villancicos a favor de la Asociación Retina. Calle de La Cámara. Hoy, a las 20 horas. Concierto Banda de Música de Avilés. Plaza de España. Lunes 26, a las 13 horas. Langreo: Concierto de Navidad. Banda de Música de Langreo. Iglesia de Sama. Hoy, a las 19 horas. Llanes: Agrupación Coral Concejo de Llanes. Basílica de Santa María. Hoy, 20.15 horas.

La capital de Asturias acoge hoy viernes a las 20 horas en el Auditorio Príncipe el concierto que viene ofreciendo la Fundación Princesa de Asturias desde hace más de dos décadas y que protagonizarán su coro y la OSPA con la interpretación de 'El Mesías' de G.F. Haendel. El director de la coral José Esteban García Miranda será el encargado de llevar la batuta de ambas formaciones: «Hasta ahora siempre me había encargado del Coro, así que es un reto y una gran responsabilidad por todos los directores que lo hicieron antes, con versiones muy diferentes, ya que es una obra que da mucho juego. El maestro de coro de la Fundación anuncia que en esta ocasión «vamos a ofrecer una versión muy fiel al original, con la formación instrumental prevista por Haendel, una orquesta pequeña y unas voces sin grandes solistas, adecuadas para este oratorio, habrá una articulación algo distinta respecto al año pasado aunque las novedades que se pueden incorporar no son muchas tratándose de una obra tan conocida y que hay un público fiel que no se pierde nunca 'El Mesías'». A García Miranda le gustaría que los asistentes se llevaran la impresión de «haber disfrutado de un bonito regalo de Navidad, en forma de música, que les haga relajarse y pasar un buen rato, especialmente en estos tiempos duros en los que cada día nos sorprende la realidad».

El otro gran acontecimiento musical del que podremos disfrutar estos días nos lleva al Real Sitio de Covadonga, en cuya Basílica de Santa María, el Coro Sinfónico y la Orquesta Filarmónica de Asturias ofrecerán un programa integrado por obras de Haendel, Bach, Vivaldi y otros autores, además de una selección de villancicos tradicionales. Y todo con el patrocinio de EL COMERCIO. El conjunto estará dirigido por Pablo Camblor quien, tras un mes de ensayos, se mostraba ilusionado con este primer concierto de Navidad en el Santuario de la patrona del Principado, una apuesta personal del abad, Juan José Tuñón. «Se trata de un lugar emblemático para todos los asturianos y es un placer poder estar ahí, al frente de una formación en la que participan unas ochenta personas, entre músicos y voces».

El nacimiento de un coro

Para la OFA representa también el reto de hacer debutar a su coro, formado en fechas recientes, con un programa en el que se pretende, en palabras del propio Camblor, «que haya una parte muy navideña y muy popular, con villancicos que la gente pueda cantar y tararear con nosotros y otra parte más seria -entre comillas-, obras de repertorio como el 'Gloria' de Vivaldi, el 'Panis Angelicus' de César Franck, el 'Jesus bleibet' de Bach y el estreno de una pieza de Gabriel Ordás, compuesta especialmente para la ocasión». Será un concierto en el que el público «se lo va a pasar bien, se divertirá y será un buen regalo después de haber pasado la Nochebuena y la comida de Navidad acercarse a Covadonga para escucharnos», invita. El concierto será el domingo 25 a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Gijón, por su parte, acogerá sendos recitales de diferente formato, aunque marcados ambos por la temática navideña. El domingo 25, la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar ofrecerá en la iglesia de San José un programa en el que interpretarán una quincena de villancicos de diversas procedencias y con el propósito, afirma su director, Santi Novoa, «de llegar directamente al corazón de quien lo escuche y crear un buen ambiente acorde con estas fechas, será un concierto a capella y pensado para todo tipo de públicos». Al día siguiente, el lunes, será el conjunto vocal e instrumental Tedeum, dirigido por Antonio Hedrera, quien brinde a los gijoneses la posibilidad de celebrar las pascuas con un programa formado por piezas de Haendel, Pachelbel, Praetorius y Bach. En palabras del conductor del grupo, «hemos querido unir por una parte a autores muy conocidos como Bach y Haendel con otros que no lo son tanto, con el objetivo de dar a conocer la obra de estos compositores, además habrá al final alguna sorpresa como propina». La Iglesia de San Pedro será el escenario de este acto, organizado, al igual que el concierto de Covadonga, con el patrocinio de EL COMERCIO.

Avilés, Langreo o Llanes también acogerán hoy diversos recitales, todos con el mismo objetivo: endulzarnos las fiestas con sus regalos para los oídos y para el corazón, un año más.