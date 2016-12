Nochevieja para todos los oídos

La electrónica de baile será el género más transitado en los principales eventos de Nochevieja en Asturias. La discoteca El Jardín acogerá mañana dos fiestas independientes en cada sala. En la principal pinchará el Dj y productor catalán Juan Magán, uno de los más insignes representantes del electro latino y compositor de exitosos temas de dancehall, reggaeton, r&b, pop o house. El evento está organizado por La Buena Vida y la promotora Two Monkeys.

Y en El Jardín 2 (1 am.), la promotora Loft Co organiza una fiesta electrónica con el francés D' Julz como invitado internacional. Es propietario del sello Bass Culture y posee una residencia en el prestigioso club parisino Rex. También estarán la madrileña Helena Piti; tres clásicos de la escena asturiana como Eulogio, Alberto Palacios y Jorge Sánchez; Lee Nosh, Rodrigo Vega & Gonzalo Salan y Deep Dealers.

La promotora La Real programará mañana en la sala Albéniz (2 am.) una fiesta con dos invitados de excepción: los catalanes Uner y Coyu, quienes pincharán cuatro y tres horas, respectivamente. El cartel se completa con toda la 'crew' de la agencia Peacock: Darkrow, David Mallada, Richi Risco, Héctor Llamazares y Aida Blanco. En el Lanna Club pincharán mañana (medianoche) Alex Ohmios, Searcher, DPorto, Fetiche, Assambled Machine y Tru. Y la promotora Safari Disco organizará un 'after' el domingo (The Green Dog, 8 am.) con Dj Voo, David Moreira aka Karman, Alex Ohmios, John D. Bagan y Mr Absolutt.

En Oviedo, el colectivo La Cara B Iluminada organiza mañana una fiesta en La Casona de la Montaña (00.30 horas) con la presencia de Dj Enrique, Dj Smug, Herminio Afonso, Danymal y Manglés. En La Lata de Zinc (00.30 horas) estarán Allanai Crew & Irie Nanara, Bea Lity, Nueva Rumasa dj's/Bujarras & Lil dj's y Piss the Cat & Shit the Dog, que ofrecerán un amplio abanico estilístico.

En La Salvaje (medianoche), habrá dos espacios amenizados por Dj Pícaro y Miss Disco, y en la planta baja, Vongusstopher, David Vitali y René Rana. Y el Manglar (00.30 horas) acogerá la fiesta Trópico de Nochevieja con Dj Galápago, Dj Dedé, Dj Koo y Dj Pillastre.

Esta noche habrá dos conciertos-homenaje. Con Botas Sucias interpretará en Avilés (Contrapunto, 23.30 horas) los éxitos de Barón Rojo. Y Real Straits actuará en el Auditorio López Cuesta de Mieres (21 horas) con su exitosa revisión de Dire Straits.

Xmas Jam en Gijón

Los grupos Blues & Decker, Winchester y The Electric Buffalo protagonizan esta noche (Acapulco, 21.30 horas) el primer Xmas Jam, organizada por La Granja Records, que se inspira en los festivales americanos de rock clásico donde reinaba la improvisación. Los tres presentaran sus nuevos trabajos. Y en Oviedo será hoy (Lata de Zinc, 21 horas) la II Winter Movie Party con las actuaciones de Fogbound y el Joven Kenobi y los dj's del Movie.