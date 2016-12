Los Strauss saludan 2017 en el Jovellanos y el Campoamor

Strauss siempre vuelve por Navidad. Su nombre y su música, en realidad la de toda la familia, no solo la de su miembro más notable, inundan los teatros del mundo para saludar cada nuevo enero y el de 2017, que aguarda a la vuelta de la esquina, no podía ser menos. Para recibirle en Asturias afinan sus instrumentos los maestros de las orquestas Filarmónica de Asturias y Filarmonía de Oviedo. La primera ofrecerá su programa de Año Nuevo en el Teatro Jovellanos, la segunda, en el Campoamor, donde no solo actuará el día uno de enero, sino también la jornada siguiente, el 2.

Los Strauss estará presente en ambos repertorios, con algunas de las más populares piezas de esta saga musical, que, en los tres conciertos (los dos de Oviedo y el de Gijón), serán interpretadas en la segunda parte.

Pero antes de llegar a las palmas y a la 'Marcha Radetzky', con la que se despide el concierto del Jovellanos, después de un suculento repaso por el legado Strauss, el programa hará un viaje, en los tres casos, por diferentes puntos geográficos y estilísticos, con conocidas obras de compositores europeos.

En el de la Orquesta Filarmónica de Asturias, cuya actuación comenzará a las ocho de la noche, bajo la batuta de Antonio Ribera, los invitados serán Brahms, con su 'Danza húngara no 6 en re mayor' ; Smetana, con la Danza de los comediantes de 'La novia vendida'); Dvorak, de que sonará la 'Danza eslava no 7, Op. 46, en do menor'. Le seguirá Liszt y su 'Rapsodia húngara no 2'; Tchaikovsky y la 'Polonesa de Eugenio Oneguin'; Ravel y 'Mi madre la oca. El jardín encantado' y cerrará la primera parte Waldteufel con la obra titulada 'España'.

En los conciertos de la Oviedo Filarmonía, que empezará su saludo de Año Nuevo a las siete y media de la tarde, cerrándolo no con la Radetzky, sino con 'El bello Danubio azul', se recorrerán, tras las polkas y los valses familiares de los Strauss, obras de Rossini, como la overtura de 'La gazza ladra'. También sonará, bajo la dirección de Arthur Fagen, los días uno y dos de enero, en el Teatro Campoamor, como en Gijón, la Danza de los comediantes' de 'La novia vendida', de Smetana; así como 'The syncopated clock', de Anderson, que repite en el programa ovetense con la pieza 'Sleigh Ride'.

De cerrar la primera parte se encarga Berlin, que subirá al programa con su clásico 'Christmas Medley' y 'Medley'. Después, como ocurrirá en el Teatro Jovellanos, el Campoamor se llenará de la herencia musical de la familia Strauss. 'El murciélago', 'La vida del artista' o la 'Polka entre rayos y truenos' están en el programa ovetense. En el de Gijón sonarán 'El barón gitano', 'Voces de primavera' o 'Rosas del sur' y como no podía ser menos también el 'Danubio azul'.