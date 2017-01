Marisa Valle Roso, voz minera

Casi se podría decir que Marisa Valle Roso (Langreo, 1987) nació cantando. De ello da buena cuenta y canto el que desde edad muy temprana fuera acumulando premios en todos los certámenes de tonada en los que se escuchó su voz. La lista es casi interminable. Ella rcuerda dos de modo especial, «el primero que gané en categoría absoluta, en La Nueva, y el de renovación de la tonada, en el concurso Ciudad de Oviedo». Una quintaesencia de esa trayectoria será la que este sábado inunde el Teatro de la Laboral (21 horas), poniendo epílogo brillante a la gira ‘Suena la mina’, donde la secundarán en un repertorio de más de veinte canciones la flauta y las percusiones tradicionales de Pablo Carrera, la guitarra de Emilio Rivera, el contrabajo de David Casillas y la percusión de Sergio Pevida. Sonarán piezas míticas, así ‘La planta 14’, ‘Santa Bárbara bendita’, ‘La mina y la mar’ (a dúo con la reciente Lámpara Minera del Festival de Cante de las Minas, Antonia Contreras), ‘El abuelo Vítor’ (en este caso el dueto vendráservido junto al autor, Víctor Manuel)o ‘Se arreglará’ (la canción de Nuberu).

Que el programa sea fundamentalmente de raigambre minera guarda relación, claro está, con el entorno social en el que creció Marisa Valle Roso. Pero también a instancias de una predilección:«Siempre me gustaron las canciones de mina. E incluso en el concurso de La Nueva gané el premio especial dedicado a la mina con un tema de Pablo Carrera, ‘Compañera, dame tira’».

Alrededor de la figura principal de la noche estarán varios colegas, empezando por Víctor Manuel, quien en declaraciones a EL COMERCIO manifestaba ayer que «Marisa es una joya. Una cantante extraordinaria buscando su espacio. Ya lo tiene en la tonada, pero me parece muy inteligente su ambición por explorar nuevos caminos y encontrar nuevos públicos. El confort de casa es muy agradable, pero exponerse a salir es una noticia excelente. Espero con ganas sus nuevos trabajos».

Se refiere el mierense al próximo disco de Marisa Valle Roso, que saldrá a la luz el mes de marzo, en el que habrá composiciones de ella misma y de Pablo Carrera, también de Víctor Manuel, de Alfredo González o de Paco Cifuentes, además de versiones de Chabela Vargas o Violeta Parra. Al fin y al cabo, el primer disco de Marisa, al alimón con su hermano Fernando, ‘Un pasu más’, ya había explorado cruces armónicos entre la tonada y el jazz, «en los que me sentí muy cómoda», evoca ahora.

De naturaleza muy modesta, auténtica, transparente y fácil de sonrisa, en el capítulo de gratitudes señala que no sabe cómo agadecer a Víctor Manuel «la generosidad de todos los regalos que me ha hecho», desde que la convocó al homenaje que se rindió al autor de ‘Soy un corazón tendido al sol’ en Mieres a la invitación cursada para su comparecencia en los macroconciertos de ‘50 años no es nada’. De esa gira rememora «un elenco, de Serrat a Miguel Ríos, que los miraba y no me lo creía. Y el compañerismo que teníen unos con otros, que a veces no lu hay en la tonada».

Igual de emocionada se muestra por la presencia este sábado del Coro Minero de Turón, «con el que compartí actuaciones desde que empecé». O por la asistencia de Antonia Contreras, «una voz de bravura, sentimientos, alma y dulzura». O por el primer encuentro sobre las tablas al lado de Ramón Prada. O junto a ‘Nuberu’, «que no podíen faltar en un repertorio dedicáu a la mina y a los que admiro muchísimo». Será un fin de gira colosal y, tal cual apunta Víctor Manuel, el principio de los nuevos trabajos de su próximo álbum. La vida es corta y el arte largo.