Un musical para un mundo desmemoriado y sin partitura

Tres personajes configuran el desarrollo del texto teatral escrito por Eladio de Pablo y dirigido por Pablo S. Garnacho, que esta tarde subirá a las tablas en el Teatro Palacio Valdés. Tres modos de estar en el mundo. los actores que los encvarnan serán Jesús gago, Sheila Montes y Manu Lobo.

Un constructor venido a menos tras la 'burbuja inmobiliaria', una hija perteneciente a la generación 'ni-ni' que mantiene severo juicio crítico acerca de la realidad y un refugiado venido de otros meridianos en busca de la difícil supervivencia. También ronda alrededor la madre de la familia, quien padece Alzheimer, pues como explicaba Eladio de Pablo a EL COMERCIO, palpita en la obra el trasunto de la memoria y la desmemoria que late en el corazón a veces olvidadizo de este país.

Estructurada a modo de musical, 'Stand by', subtitulada 'La travesía', incorpora interpretaciones en directo de Rafa Kas, que abarcan un periodo melódico reciente, donde se incluyen desde 'El emigrante', de Juanito Valderrama, a piezas de Nacho Vegas o Soleá Morente o tangos de despedida como 'Adiós, muchachos'. «En ocasiones, la letra y la música subrayan los acontecimientos de la trama, y en otras se asoman de manera irónica», indica Eladio de Pablo, «mezclando el drama y la comicidad». Un cruce singular, comenta, entre 'El emigrante' de Valderrama y el relato de Edgar Allan Poe, 'Berenice'.

La propuesta dramática es explícita, referida a esos «millares de seres que vemos todos los días cruzando mares apiñados en frágiles embarcaciones, atravesando fronteras a pie, hacinados en campos de refugiados». Pero las preguntas, en palabras del autor, nos conciernen asimismo a nosotros mismos. Es decir, a aquellos que «más allá de lo políticamente correcto en la muestra de una generosidad teórica, han de interrogarse respecto de cuáles serían sus reacciones personales ante una situación concreta. Si a pesar del socorrido 'no tengo nada contra los negros', llegado el momento preferiríamos que nuestra hija se casara con un blanco, por así decir».

Obra de sello asturiano atenta a las coordenadas sociales que agitan el planeta. Y como se ha de empezar siempre por la propia casa, cabe esperar la respuesta del público teatral asturiano.

El fin de semana musical en Asturias destaca por el estreno de dos nuevas salas de conciertos en Gijón y Oviedo; la despedida de Belo y los Susodichos, la presentación en Avilés del nuevo disco de Maika Makovski y el noveno aniversario de la asociación Músico-Cultural Pepe Bocanegra, de Valles (Piloña).

La promotora Mestizo Producciones inaugurará mañana en Gijón la nueva sala de conciertos La Subterránea, ubicada en la calle de Pelayo. Y para el estreno (22 horas, 15 y 18 euros) traerá a la banda neoyorquina The Fleshtones, una de las leyendas vivas del garage-rock y en activo desde 1976. El grupo de Queens está formado, en la actualidad, por los miembros originales Keith Streng (guitarra y voz) y Peter Zaremba (voz, armónica y órgano); el batería Bill Milhizer, quien se enroló en 1980, y el bajista Ken Fox, miembro de Jason & the Scrochers, quien llegó en 1990. Para festejar su cuadragésimo aniversario, The Fleshtones grabó el año pasado el disco 'The Band Drinks for Free' (La banda bebe gratis). Mestizo tiene ya cerrados tres conciertos para febrero en La Subterránea: Atom Rhumba (viernes 3), Black October y Supersiders (sábado 11) y Lopes (domingo 26 de febrero).

Y en Oviedo se inauguró ayer la sala de conciertos FraNelRock, en la calle Postigo Bajo. Hoy, 21 horas, actuarán gratis Skama La Rede y Ochobre. Y mañana, a la misma hora, los grupos Westhia y Druidas.

Unos que llegan y otros que se van. La banda asturiana Belo y los Susodichos ofrecerá esta noche en Oviedo (Sir Laurens, 20.30 horas) su concierto de despedida, donde repasará los cuatro discos publicados en la última década. Como teloneros estarán La Familia Culebra.

La cantautora y actriz mallorquina Maika Makovski presentará mañana en el Teatro Palacio Valdés, de Avilés (20 horas. 15 y 18 euros) su último trabajo 'Chinook Wind', para el que vuelve a contar con el productor británico John Parish, quien trabajó con PJ Harvey o Tracy Chapman). Makovski culmina con este disco una etapa marcada por sus incursiones en el mundo del teatro. Estará acompañada en directo por el Brossa Quartet de Corda.

Shirley Davis en Valles

La asociación Pepe Bocanegra celebra mañana su noveno aniversario con la actuación en su local social de Valles (23.15 horas) de la cantante de soul Shirley Davis y la banda The Silverbacks, con quien grabó el disco 'Black Rose' para el sello Tucxone Records.

Fasenuova y Code is Law

En el Lanna Club de Gijón habrá esta medianoche un directo de Fasenuova presentando 'Aullidos metálicos' y las sesiones de G Kahn y Alex Ohmios. Y mañana, la promotora Structura organizará allí (medianoche. 12 y 15 euros) una fiesta del sello techno alemán Code is Law con la presencia de su fundador, el berlinés Mørbeck, y el lituano Under Black Helmet. Ambos se pasarán primero por The Bass Valley (19 horas), en Llanera, junto con los productores asturianos Yyl y 6yxz.