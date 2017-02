Un fin de semana de ‘revivals’

La veterana banda vitoriana de la escena R&B The Allnighters actuará mañana en Oviedo (La Salvaje, 21.30 horas. 12 euros), junto a Silver Club Bikini, dentro de la I Scooterada que organiza el colectivo Oviedo Mods. Sus impulsores son Mario Galván y Adrián González, con la colaboración de Luis ‘Caverna’.

Sobre las 11 horas habrá una concentración de motos Vespas y Lambrettas clásicas frente al bar El Salazogue, de la calle Cimadevilla. Y al mediodía comenzará la ruta por el concejo de Oviedo y Las Regueras si el tiempo acompaña. El programa incluye también una sesión vermú, almuerzo y las primeras birras. Y después del concierto, la fiesta seguirá en el Gong con una sesión de vinilos a cargo del cantante del grupo invitado ‘Igu Allnighter’, la madrileña Isb Lester; Maxi Forever, impulsor del festival October in Rain, y Luis ‘Caverna’, uno de los referentes de la escena mod en Asturias.

Gijón revivirá también otro movimiento musical, en este caso, el rock radical vasco de los años ochenta. La cita será mañana en la sala Acapulco (21.30 horas. 12 euros) con el espectáculo itinerante ‘Esto no es Rock Radical Vasco’ y las actuaciones de tres bandas que homenajean a tres referentes de aquella escena: La Txirla Records (La Polla Records), Los Demenciales Chicos Acelerados’ (Eskorbuto) y Aizu! (Kortatu).

Y siguiendo con aquella década, en Avilés (Santa Cecilia, 21 horas. 10 euros) comienza esta noche el ciclo ‘¿Dónde estabas tú en los 80?’ con la actuación de uno de los grupos punteros de la comarca: Squizo. Le seguirán La Frontera (24 de febrero), Johnny Cifuentes & Brothers (7 de abril), La Guardia (28 de abril) o El Sitio de mi Recreo, grupo formado por los músicos de Antonio Vega (5 de mayo).

Atom Rhumba en Gijón

La banda de culto bilbaína Atom Rhumba descargará esta noche toda su energía de rock and roll, garage y punk en la nueva sala La Subterránea de Gijón (22 horas. 15 y 18 euros). La formación que saldrá a escena será: Rober! (guitarra y voz), Joseba Irazoki (guitarra y coros), Félix Buff (batería), Jaime Nieto (bajo) e Íñigo Cabezafuego (teclados, percusiones y coros).

Leather Boys en Avilés

El grupo Leather Boys presentará mañana en la Factoría Cultural de Avilés (22 horas) su nuevo EP ‘Decade of Decadence’, que conmemora sus diez años de trayectoria. Les acompañará la banda valenciana Jolly Joker, que estrena su último disco ‘Here Comes the Jokers’. La fiesta seguirá en el Route 66 (1.30 am) con los miembros de ambos grupos pinchando clásicos del hard & sleazy, punk-rock o garage.

Eduardo de la Calle

El colectivo asturiano Portal organiza mañana una fiesta techno en el Lanna Club de Gijón (medianoche. 10 y 12 euros) con el madrileño Eduardo de la Calle, responsable del sello Analog Solutions; además de Dannyway y Balheim, ambos miembros de Portal. El vinilo será el soporte principal de la fiesta.